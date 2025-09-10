CERCA:
Arte e Moda

''Arte e Moda'', il Casino delle Muse di Palermo ospita Giuseppe Rogato: borse e accessori come opere d'arte

Venerdì 19 settembre la galleria il Casino delle Muse di Palermo presenta l'evento dedicato a Giuseppe Rogato, architetto, designer e artigiano che trasforma materiali vintage in borse e accessori unici, veri pezzi d'arte da indossare.
Appuntamenti

È con grande piacere che la galleria d'arte il Casino delle Muse ospita l'artista Giuseppe Rogato per un evento esclusivo, che avrà luogo venerdì 19 settembre, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, in via XII Gennaio, 11, Palermo dove presenteremo le sue creazioni uniche: borse e accessori, veri e propri pezzi d'arte da indossare. Ogni pezzo è studiato e assemblato passo passo, seguendo la percezione tattile dei materiali e l'immagine del prodotto finale. Il “fatto a mano” dell'artigianato firmato Rogato è una creazione di alta qualità che sfrutta i segreti della manifattura italiana e punta alla ricerca dell'unicità.

Giuseppe Rogato, architetto, designer e artigiano palermitano, è un artista poliedrico con una formazione ricca e variegata. Laureato in Architettura e con un master in materiali Ecosostenibili, ha maturato una lunga esperienza nel campo della pelletteria e della manifattura artigianale. Attualmente studia Pittura presso l'Accademia di belle Arti di Palermo.

Il suo brand, Rogato - Bags with History, non è solo un marchio, ma un nuovo modo di concepire la produzione di borse e accessori. Ispirandosi all'antica tradizione alchemica, Rogato trasforma materiali vintage e upcycled in creazioni innovative e uniche, donando loro una seconda vita.

“Giuseppe Rogato si ispira ai grandi marchi come Campari e Aperol - spiega il critico d'arte Giuseppe Carli - che nel corso della loro storia hanno dedicato particolare attenzione ai loro manifesti pubblicitari e alle campagne di comunicazione, affidandosi alla creatività di importanti illustratori e artisti. Questi brand hanno saputo trasformare la pubblicità in vere e proprie opere d'arte, riuscendo a catturare l'immaginario collettivo e a comunicare emozioni attraverso immagini evocative e distintive. Seguendo questa tradizione di stile e attenzione al dettaglio, Giuseppe Rogato riprende questo filone di comunicazione e si ispira alle loro tecniche, ma con una prospettiva moderna e personale. La sua arte non si limita all’estetica; egli riesce a fondere la tradizione con l’innovazione, dando vita a creazioni che sono al tempo stesso funzionali e autentiche opere d’arte. La sua capacità di trasformare materiali vintage e upcycled in pezzi unici, originali e sorprendentemente contemporanei dimostra la sua sensibilità artistica e il suo rispetto per il passato, reinterpretandolo in chiave moderna.Le sue borse e accessori sono molto più di semplici oggetti di design: sono racconti di storia, cultura e creatività, capaci di portare con sé un messaggio di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente. Ogni pezzo prodotto da Giuseppe Rogato – conclude Giuseppe Carli -  ha una propria identità, racconta una storia e invita chi li osserva a riflettere sui valori della tradizione e dell’innovazione, sulla moda come forma di espressione artistica e sulla responsabilità di uno stile di vita più consapevole.”

Durante l'evento, avrete l'opportunità di scoprire le creazioni di Giuseppe Rogato e conoscere la sua visione artistica. La galleria vi accoglierà dalla colazione sino all'aperitivo. Non perdete l'occasione di ammirare queste vere e proprie opere d'arte e di portare a casa un pezzo unico della sua collezione.

  Giuseppe Rogato Casino delle Muse Palermo borse artigianali accessori unici arte e moda upcycling sostenibilità design italiano

