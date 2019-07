tradizioni gastronomiche

Bagli, Olio e Mare: cultura, tradizione gastronomica, ambiente nello scenario di Baia Margherita

Dal 26 al 28 luglio 2019, un punto di ritrovo capace di unire cultura e usanze, tradizioni gastronomiche ed ambiente.

Dal 26 al 28 luglio torna “Bagli, Olio e Mare” nello scenario di Baia Santa Margherita, angolo di costa di San Vito lo Capo, tra Castelluzzo e Macari. L’evento, organizzato dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l’Associazione Turistica Culturale “Castelluzzo” e Slow Food Trapani, è capace di unire cultura e usanze, tradizioni gastronomiche ed ambiente.

Un punto di ritrovo per godersi specialità a base di pesce in un ambiente suggestivo: il rumore delle onde, il profumo della salsedine e degustazione di prodotti locali e vini di ottima qualità sono gli ingredienti fondamentali per trascorrere giornate e serate indimenticabili.

Durante il fine settimana, ogni giorno a pranzo e a cena, dalle 12.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 22.00 un menù con materie prime freschissime e di qualità eccellente. Gli ospiti potranno gustare fritture di mare, deliziosi primi preparati con maestria da cuochi esperti come le busiate al pesto alla trapanese, con sarde e finocchietto, alla norma, ed ancora i sapori del melone cartucciaro di Paceco e le delizie delle cassatelle di ricotta.

La rassegna, oltre alle degustazioni, vedrà un villaggio gastronomico, momenti di approfondimento e incontri culturali come il talk show di apertura con rappresentanti di istituzioni, associazioni, aziende, che si svolgerà venerdì 26 luglio, alle ore 20.30.

Il talk show sarà trasmesso in diretta tv su Videosicilia, emittente televisiva visibile sul canale 93 del digitale terrestre su tutto il territorio siciliano.

Novità di quest’anno: escursioni guidate al Baglio Cusenza, nel cuore della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, il luogo ideale per chi ama la natura incontaminata, i paesaggi mozzafiato. Bagli, Olio e Mare darà la possibilità di visitare la riserva naturale dello Zingaro previa prenotazione presso la Riserva, la biglietteria della manifestazione, le strutture convenzionate dell’Associazione Turistica Culturale “Castelluzzo”.

Bagli, Olio e Mare è anche un luogo ideale per ascoltare buona musica con gruppi musicali siciliani. Con un mix esclusivo di ska, rock, pop, swing, salsa e tanti altri generi musicali, la Sikania Live Band trasformerà la serata del 26 luglio in un evento divertente, coinvolgente e frizzante.

Si continuerà sabato 27 luglio, con un altro appuntamento che promette sicuro divertimento arricchito dai suoni e dai ritmi della Improvvisescion Bend Laiv (IMPRO BAND). La band proporrà il meglio della musica italiana ed internazionale. Rivisitazioni dei brani di grandi cantautori con un tocco di “geniale immediatezza” ed un vasto repertorio improvvisato in base agli umori del pubblico e dei musicisti.

Chiuderà la kermesse “Un mondo d’amore”, il 28 luglio la serata cover tribute dedicata al mito evergreen Gianni Morandi a cui seguirà un emozionante Dj Set sul mare.

I concerti saranno tutti i giorni alle 22.30.

Parcheggio: in occasione dell’evento (dal 26 al 28 luglio) sarà possibile parcheggiare gratuitamente l’auto nell’area di sosta dedicata per due ore (a pranzo) e dalle ore 18.30 fino alla fine degli eventi.

