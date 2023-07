''Bashkë in Art'', il Festival delle Arti a Piana degli Albanesi: alla scoperta del patrimonio artistico-culturale degli Arbëreshë di Sicilia

Bashkė in Art

Bashkë in Art: un festival delle arti alla scoperta del patrimonio artistico-culturale degli Arbëreshë di Sicilia

Si svolgerà a Piana degli Albanesi dal 20 al 30 agosto la manifestazione artistico-culturale "Bashkë in Art", un Festival delle Arti che in occasione della Festa della Fondazione di Piana degli Albanesi animerà il territorio. L’iniziativa, alla sua quinta edizione, è promossa dall’Associazione culturale Bashkë e dall’Amministrazione Comunale e vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale: Andrea Buglisi, Igor Scalisi Palminteri, Crazyone, Mauro Patta, Simone Zanaglia, Fausto Guillermo Tabora Garcia, sono solo alcuni degli ospiti che popoleranno il Festival.

"Bashkë in Art" sarà un'opportunità unica per immergersi nel ricco patrimonio artistico-culturale della comunità Arbëreshe più grande della Sicilia. In un contesto suggestivo, in pieno centro storico nel quartiere “Sheshi”, i partecipanti potranno vivere un'esperienza indimenticabile attraverso l'arte, esplorando le diverse espressioni creative che caratterizzano la nostra cultura.

“Rivalutare uno dei quartieri più antichi del nostro territorio, partire dalle proprie radici per creare nuove forme di sviluppo dove l’arte e la storia si fondono per promuovere la cultura arbëreshe con nuovi linguaggi internazionali, è questo l’obiettivo che ci siamo posti” afferma Giuliana Riolo, Presidente dell’Associazione Culturale Bashkë che dal 2015 è impegnata nella valorizzazione e rivalutazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

Durante il festival, saranno organizzati numerosi eventi ed attività. Mostre sugli abiti tradizionali e paramenti sacri, convegni dove esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e idee per promuovere la cultura e l'arte nella nostra comunità, esibizioni musicali di artisti di talento che faranno vibrare le strade di Piana degli Albanesi e tanto altro.

La street art avrà un posto di rilievo nel programma, con performance di pittura e scultura in stile estemporaneo. Le strade del centro saranno trasformate in una vera e propria galleria a cielo aperto, dove artisti locali e internazionali daranno vita a opere uniche, incantando gli occhi dei visitatori.

Spazio anche ai più piccoli: saranno organizzati momenti dedicati ai bambini, attraverso i quali potranno esprimere la propria creatività e scoprire le meraviglie dell'arte.

"Ancora una volta, attraverso la costruzione di una stretta rete territoriale con gli enti del terzo settore, nel caso specifico l'Associazione Bashkë, dimostriamo che lavorando e programmando insieme obiettivi comuni si riesce in ogni occasione a creare eventi e progetti che rivelano ogni risorsa culturale e storica della nostra comunità" dichiara il Sindaco Rosaria Petta.

"Nella fattispecie Piana degli Albanesi vedrà artisti di fama internazionale dipingere, immaginare, plasmare e colorare Piana e i suoi tesori in opere d'arte che rimarranno fruibili per sempre per tutta la nostra comunità. Amministrare la nostra comunità" continua il Sindaco "significa vederla crescere e far sì che cresca, immaginarla sempre più bella e promuoverne le rare e intrinseche doti culturali.

Fieri di potere vivere ancora un'altra estate insieme alla nostra comunità e ai visitatori che rimarranno certamente colpiti profondamente. Orgogliosi di celebrare la Festa della Fondazione del nostro Comune, voluta e istituita dall'Amministrazione Comunale nel 2017 e ad oggi onorata con eventi e manifestazioni dalla caratura qualitativamente eccellente" conclude il Sindaco.

"Bashkë in Art" sarà un festival che unisce tradizione e innovazione, storia e contemporaneità, attraverso un viaggio emozionante nel mondo dell'arte. Sarà un'occasione di incontro e condivisione tra artisti e pubblico, dove la diversità culturale diverrà un prezioso strumento di arricchimento reciproco e di sviluppo del territorio.

La manifestazione avrà inizio il 20 Agosto e si concluderà il 30 Agosto in occasione del 535° anniversario della Fondazione di Piana degli Albanesi.

