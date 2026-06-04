Festival della birra artigianale

Beer Bubbles festeggia 10 anni: a Palermo quattro giorni tra birre artigianali, street food e musica

Dal 11 al 14 giugno in piazza Castelnuovo e piazza Ruggero Settimo oltre 200 birre in degustazione, 24 birrifici, show cooking, talk e concerti per celebrare il decennale del festival

Palermo si prepara a brindare alla decima edizione di Beer Bubbles, il festival dedicato alla birra artigianale che dall’11 al 14 giugno trasformerà piazza Castelnuovo e piazza Ruggero Settimo in un grande spazio dedicato alle eccellenze brassicole, allo street food, alla musica e alla cultura del bere consapevole.

L’appuntamento, ormai diventato uno dei più attesi dell’estate cittadina, porterà nel cuore del capoluogo siciliano 24 birrifici provenienti da tutta Italia, oltre 200 birre in degustazione, dieci punti food, produttori agroalimentari, distillati, show cooking e incontri dedicati alle filiere artigianali e gastronomiche.

Nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della birra craft, Beer Bubbles ha saputo evolversi nel tempo fino a diventare una piattaforma di valorizzazione delle produzioni indipendenti e delle eccellenze enogastronomiche siciliane e nazionali. Un percorso che quest’anno celebra il traguardo dei dieci anni puntando in particolare sulle nuove generazioni, sempre più attente alla qualità, alla sostenibilità e alla provenienza dei prodotti.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano alcune presenze al debutto assoluto nel festival. Arrivano per la prima volta Aimara da Subiaco, con una produzione che spazia dalle tradizioni belghe alle sperimentazioni acide; Zona Mosto da Rho, realtà giovane e innovativa che guarda al mondo delle craft beer contemporanee; Muttnik, birrificio dell’hinterland milanese noto per il suo approccio immediato e creativo; e Nama Brewing da Treviglio, specializzato in lager di tradizione tedesca e birre luppolate di ispirazione americana.

Accanto alle novità, tornano due protagonisti storici della scena italiana: Birrificio Lambrate, tra i pionieri del movimento craft nazionale, e Jungle Juice Brewing, realtà romana apprezzata per le sue produzioni moderne e sperimentali.

Il programma prevede anche numerosi momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra birra artigianale, cucina e prodotti del territorio. Talk e show cooking saranno realizzati in collaborazione con il Comune di Valledolmo, Cantieri Formativi Mursia, Idimed e l’Unione Regionale dei Cuochi Siciliani.

Spazio anche alla musica, che accompagnerà le quattro giornate del festival con format differenti. Giovedì sarà la volta di Limoni Sonori, venerdì dei concerti live dedicati ai grandi classici, sabato del format Palermo Sonora e domenica delle atmosfere indie firmate Tachipirina.

«Arrivare alla decima edizione significa guardarsi indietro e vedere un percorso fatto di persone, relazioni e fiducia», afferma Maurilio Cassata, organizzatore della manifestazione. «Beer Bubbles è cresciuto insieme al suo pubblico: dieci anni fa parlavamo soprattutto agli appassionati di birra artigianale, oggi parliamo anche a una nuova generazione che vuole conoscere, scegliere meglio, capire cosa beve e cosa mangia».

Sulla stessa linea Alessia Billitteri, organizzatrice del festival: «Per quattro giorni Piazza Politeama sarà uno spazio urbano aperto, attraversato da musica, birra artigianale, street food, produttori e incontri. Vogliamo che Beer Bubbles sia un luogo in cui divertirsi ma anche scoprire storie, filiere e prodotti, promuovendo un consumo più consapevole».

L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo, dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e da CNA Palermo, ed è cofinanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del programma “Sicilia che piace”.