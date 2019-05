eventi

''Buongiorno Ceramica'', alla scoperta della ceramica artistica e artigianale

Una vera e propria festa della Ceramica, tra sabato 18 e domenica 19 a Caltagirone.

16/05/2019

Due giorni ricchi di eventi alla scoperta della ceramica artistica e artigianale, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità dal titolo “Buongiorno Ceramica” si svolgerà a Caltagirone tra sabato 18 e domenica 19, con collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, gli Artigiani della Ceramica, Ghiran, Confesercenti, il Leo Club e la Ambassador StreetWorkout.

Una vera e propria festa della Ceramica con l’apertura straordinaria delle botteghe di ceramiche, musei, studi e atelier, visite guidate, mostre, forni, laboratori, attività per bambini, performance, ma anche tanta musica e food.

Un’occasione per conoscere da vicino i ceramisti e poter anche cimentarsi in prima persona nella creazione di un’opera al tornio, nella modellazione e nella decorazione dell’argilla. Infatti, nella piazza del Municipio ai piedi della scalinata S. Maria del Monte verranno allestite alcune postazioni con il tornio, l’argilla cotta e cruda, pennelli e colori dove, sotto la guida dei Maestri ceramisti e degli Artigiani, i turisti ed i presenti tutti potranno divertirsi a plasmare l’argilla ed a decorare.

Nei locali della Corte Capitaniale, venerdì 17 alle ore 17,30 sarà allestita una mostra fotografica di Aldo Gattuso dedicata ai Ceramisti ed alla Ceramica di Caltagirone dove sarà proiettato, durante le due giornate, un interessante “DocuFilm” che racconta la creazione di un pezzo d’arte partendo dall’argilla sino alla smaltatura ed alla cottura finale. Sono previste anche visite guidate in laboratori e fornaci che hanno conservato l’allestimento degli inizi ‘900. Ed è sempre nella magica atmosfera della Corte Capitaniale che la stilista Rosa Fortunato donerà tre abiti della sua collezione dedicata alla Dea Atena che potranno essere ammirati presso il Museo di Caltagirone.

“Buongiorno Ceramica è un’importante occasione per mettere ancora una volta in mostra l’abilità degli artigiani e la straordinaria bellezza delle maioliche di Caltagirone, – spiega Gino Ippolito, sindaco di Caltagirone - ma è anche una vetrina significativa per una città che ha un elemento caratterizzante in una ceramica ispirata alla migliore tradizione eppure capace di proiettarsi nel futuro, e che può contare anche su tanti altri fattori d’attrazione, a partire dal centro storico riconosciuto dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità. Proprio in uno dei nostri edifici, la Corte Capitaniale, fra i più suggestivi del centro storico saranno ospitati gli splendidi abiti che la stilista Rosa Fortunato ha donato a Caltagirone: un atto d’amore, il suo, che, nel segno della creatività, rappresenta un motivo in più per trascorrere il prossimo fine settimana nella nostra città”.

Rosa Fortuna, sempre a Caltagirone, esporrà il nuovo marchio Fortunella, nato dalla collaborazione con Donatella Aiosa, presso Palazzo La Rosa, nella sede di Delfino Arredamenti, dove sarà possibile ammirare l’ultima collezione primavera-estate.

“Ho pensato di donare gli ultimi abiti della collezione Dea Atena al Museo di Caltagirone - spiega Rosa Fortunato - perché questo rappresenta un luogo magico e di grande significato culturale. Qui concludo la precedente produzione per iniziare un nuovo percorso con il Marchio Fortunella che simbolicamente rappresenta la creatura di due donne, Donatella ed io che, come guerriere affrontano il mercato dei caftani in un progetto del tutto diverso ma pur sempre ricco di determinazione ed entusiasmo. Questo Marchio è il risultato di un confronto e di una collaborazione “fra donne per le donne”.

In questa atmosfera di festa, anche il Liceo Artistico rimarrà aperto per dare a tutti la possibilità di godere delle tre mostre allestite nella ricca biblioteca e negli antichi forni a legna; anche qui, nei cortili saranno allestite postazioni di lavoro, veri e propri “laboratori a cielo aperto” e di sera si potrà ascoltare della godibile Musica Swing e Jazz dal vivo su strada.

E per non farci mancare proprio nulla, domenica 19 dalle ore 18,00 si svolgerò lo Streetworkout Caltagirone: Walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale si fondono insieme. Lungo il percorso si alterneranno camminata, corsa leggera, stazioni di fitness e soste dedicate ad interagire con gli eventi di “Buongiorno Ceramica” e ad ammirare le bellezze artistiche.

