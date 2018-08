visita guidata

Caccamo, si visita la ''chiesa-salotto'' di San Benedetto alla Badìa

Martedì 28 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata alla Badia di S. Benedetto a Caccamo. L'appuntamento è davanti il Monumento ai caduti.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 28 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata alla Badia di S. Benedetto a Caccamo. L’appuntamento è davanti il Monumento ai caduti. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

La chiesa di San Benedetto alla Badìa è un autentico gioiello d’arte barocca, la tipica settecentesca “chiesa-salotto” armonioso compendio di quasi tutte le forme d’arte : il pavimento maiolicato, gli stucchi di scuola serpottiana, l’altare in legno rivestito in lamina dorata, la cancellata in ferro battuto a forma di grande ventaglio, i marmi policromi, gli affreschi sulla volta e le tele degli altari laterali di Vincenzo La Barbera, Antonino Spatafora ed altri. E’ considerata la più bella chiesa di Caccamo.

Il piano di calpestio è interamente pavimentato da piastrelle che compongono un eccezionale insieme di inusitate dimensioni e che rappresentano un “unicum” dell’artigianato siciliano. E’ suddiviso in sezioni collegate tra loro da motivi ornamentali diversi , ha un magnifico effetto ed è costituito da originali simboliche raffigurazioni di uccelli svolazzanti, grandi festoni di verde fogliame cosparso di fiori e frutta, paesaggi agresti, tramonti e panorami dai colori vivaci a conferma delle più rinomate ceramiche siciliane come il blu, il turchino, il giallo, il verde e l’azzurro.

