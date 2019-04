Laboratori e visite

Castello della Zisa, Orto Botanico e Museo Doderlein: weekend di cultura dedicato ai piccoli

Laboratori e visite per i più piccoli: dall'Orto Botanico al museo di Zoologia al Castello della Zisa, a Palermo

Pubblicata il: 11/04/2019

Attenzione ai visitatori di domani. Che oggi sono piccoli, ma in futuro formeranno un pubblico consapevole, preparato, divertito e, perché no, attento all’ambiente. E pensando ai bambini, che devono scoprire e imparare divertendosi, CoopCulture ha preparato quattro laboratori (per fasce diverse d’età) nei diversi siti dove cura i servizi di accoglienza. Il primo appuntamento sarà di OrtiCultura, sabato 13 aprile alle 16 all’Orto Botanico (via Lincoln), e farà parte del ciclo cORTO | Coltivare la città, costruito in collaborazione con OrtoCapovolto: i bambini – tra 7 e 12 anni - realizzeranno una ruota degli ortaggi e un fantastico semenzaio per fare crescere una piantina commestibile.

Domenica 14 aprile alle 11 si potrà scegliere: i più avventurosi (e meno paurosi) potranno risolvere gli enigmi in inglese e superare gli ostacoli “paranormali” che trasformeranno la Zisa in un Castello magico. Con Up! English Center. Mentre i più piccini (dai 4 anni in su) potranno invece scoprire che a Palermo esiste un Museo con tanti animali, anche specie che non esistono più. Li accoglierà Bubo, il gufo reale "guardiano" del Museo Doderlein (via Archirafi 16) e insieme parteciperanno a grandi e piccole avventure zoologiche. Con BabyPlanner. Replica alle 12.

