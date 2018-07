jazz festival

CastrorealeMilazzo Jazz Festival 2018

Si apre giovedì 26 il lungo cartellone del CastrorealeMilazzo jazz festival 2018. Saranno ben sette gli appuntamenti di un appassionante percorso che legherà Castroreale e Milazzo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2018 - 09:11:23 Letto 340 volte

Si apre giovedì 26 il lungo cartellone del CastrorealeMilazzo jazz festival 2018. Quest’anno, infatti, saranno ben sette gli appuntamenti di un appassionante percorso che legherà Castroreale e Milazzo. Piazza Peculio, dove da 18 anni si ripete la magia di uno dei festival più longevi del Sud Italia e il complesso monumentale del castello di Milazzo che da tre anni fa da palcoscenico ad artisti tra i più apprezzati nel mondo della musica jazz, passando per il bosco di Tre Pizzi e il Chiostro del Rosario.

Il ricco cartellone di questa edizione si apre, giovedì 26 luglio, alle ore 21.30, a Castroreale, con il concerto di Gegè Telesforo. Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè Telesforo è un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, e da oltre 30 anni uno dei rappresentanti del miglior jazz italiano. In piazza Peculio, si esibisce insieme musicisti di spiccato valore artistico: Dario Deidda al basso, Stefano Costanzo alla batteria, Marco De Gennaro al piano.

Si continua sabato 28 luglio, sempre a Castroreale, con il Trio Bobo. Faso al basso, Christian Meyer alla batteria, l’ossatura ritmica di Elio e le Storie Tese, e Alessio Menconi alla chitarra, sono tra i musicisti jazz più talentuosi ed apprezzati in circolazione. In gruppo da oltre 15 anni, il trio si contraddistingue per energia e vitalità che sfocia in un sound unico e peculiare, che è fusione di esperienze e di contaminazioni ritmiche.

Il cartellone prosegue a Milazzo, al castello, la cittadella fortificata, il 01 agosto con Bombino. Il 5 agosto la kermesse ritorna a piazza Peculio, nel cuore borgo castrense, per il concerto di Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello. L’8 agosto si ritorna a Milazzo per il concerto di Mike Stern.

Per la chiusura di questa edizione il cartellone prevede due eventi molto suggestivi: un concerto all’alba – 11 agosto Livio Minafra, piano solo, ore 5.30- nell’incantevole Chiostro del Rosario al Borgo Antico di Milazzo; un concerto al tramonto, - 12 agosto Claudio Jr. De Rosa quartet, ore 19- bosco di Tre Pizzi, nelle montagne attorno a Castroreale, location già sperimentata lo scorso anno e molto apprezzata dal pubblico di appassionati che da oltre un ventennio segue con passione la manifestazione.

Il programma completo:

CASTROREALE

26 luglio 2018 - Castroreale, Piazza Pertini ore 21.30

Gegè Telesforo / Fun Slow Ride

GegèTelesforo: voice and percussion

Dario Deidda: bass

Stefano Costanzo: drums

Marco De Gennaro: piano

28 luglio 2018 - Castroreale, Piazza Pertini ore 21.30

Trio Bobo

Faso: bass

Christian Meyer: drums

Alessio Menconi: guitar

05 agosto 2018 - Castroreale, Piazza Pertini ore 21.30

Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello

Fabrizio Bosso: trumpet

Julian Oliver Mazzariello: piano



after show in Piazza Duomo (free ticket)

Gino Giovannelli 5et

Gino Giovannelli: piano - Luigi Di Nunzio: sax

Marcello Giannini: guitar - Umberto Lepore: dbass

Salvatore Rainone: drums

12 agosto 2018 - Castroreale, località Tre Pizzi, ore 19.00 (concerto al tramonto)

Claudio Jr. De Rosa 4et

Claudio Jr De Rosa: sax

Valerio Rizzo: piano

Mauro Cottone: dbass

Gaetano Presti: drums

MILAZZO

01 agosto 2018 - Milazzo, Castello ore 21.30

Bombino

Bombino: guitar and voice

Illias Mohamed: guitar

Youba Dia: bass

Corey Wilhelm: drums Monica Iglesias: dancer

08 agosto 2018 - Milazzo, Castello ore 21.30

Mike Stern Band

Mike Stern: guitar.

Niels Lan Doky: piano / keyboard

Francois Moutin: dbass

David "Fingers" Haynes: drums

11 agosto 2018 - Milazzo Borgo Antico, Chiostro del Rosario, ore 5.30 (concerto all’alba)

Livio Minafra

piano solo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!