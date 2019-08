visita guidata

Catania, ''Effetto Notte'': Storie e luoghi del Cinema

Venerdì 30 agosto a Catania l'iniziativa: ''Effetto Notte'': Storie e luoghi del Cinema.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20,30 l’iniziativa: “Effetto Notte”: Storie e luoghi del Cinema. L’appuntamento è in Via dei Crociferi a Catania. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con AMMI, FAI delegazione di Catania, TCI, FAI Giovani e il patrocinio della Regione Siciliana.

Dopo la presentazione di Maria Licata, Capo delegazione FAI di Catania, di Antonella Di Maggio, Presidente dell’AMMI Catania, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la passeggiata alla scoperta dei luoghi del cinema a Catania guidata da Maria Teresa Di Blasi.

Il luogo di partenza, l’arco del monastero delle suore benedettine di via dei Crociferi, è entrato, ormai da tempo, nell’immaginario cinematografico quando, nel 1993, Franco Zeffirelli vi girò una scena portante del film “Storia di una capinera”. Al grande regista recentemente scomparso, infatti, verrà reso omaggio nel corso della serata anche per ricordare il suo amore nei confronti della città di Catania e del suo splendido barocco. Vicina alla via dei Crociferi è anche la casa di Giovanni Verga, grande scrittore siciliano, dalle cui opere sono state tratti molte sceneggiature cinematografiche. La passeggiata continuerà verso la piazza Dante con il maestoso monastero dei Benedettini. Il viaggio si concluderà in piazza Duomo dopo aver percorso un tratto della via Etnea, anch’essa ripetutamente celebrata dai registi cinematografici. Anche se il tema della serata culturale sarà il cinema verranno citare anche le opere degli scrittori che hanno celebrato o descritto i monumenti e la storia di Catania. Tra i film girati nel capoluogo etneo ricordiamo: Il Bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini; Un bellissimo Novembre (1969) di Mauro Bolognini; Storia di una capinera (1993) di Franco Zeffirelli; Gli astronomi (2002) di Diego Ronsisvalle; I Vicerè (2007) di Roberto Faenza.

