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Grande jazz internazionale

Catania Sea Jazz Festival, Scott Hamilton inaugura la rassegna al Teatro ABC: cinque concerti fino a marzo

Il 7 dicembre il celebre sassofonista americano apre il festival diretto da Rino Cirinnà. Sul palco con Mauro Schiavone, Nello Toscano e Paolo Vicari. In programma anche Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater, Gonzalo Rubalcaba e Sicily Jazz Collective.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 09:06
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Appuntamenti

Sarà Scott Hamilton, tra i più apprezzati interpreti del sax tenore e del jazz mainstream internazionale, a inaugurare il Catania Sea Jazz Festival, la nuova rassegna musicale prodotta da ABC Produzioni e diretta artisticamente da Rino Cirinnà.

Il concerto inaugurale è in programma lunedì 7 dicembre 2026, alle ore 21, al Teatro ABC di Catania, con un quartetto che vedrà Hamilton affiancato da Mauro Schiavone al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.

Il festival proporrà cinque concerti tra dicembre 2026 e marzo 2027, riunendo protagonisti del jazz internazionale e progetti musicali che attraversano tradizione, swing e contaminazioni contemporanee.

Scott Hamilton, il sax tenore tra tradizione e swing

Nato a Providence, nel Rhode Island, nel 1954, Scott Hamilton è considerato uno dei principali interpreti contemporanei del jazz mainstream e un punto di riferimento della tradizione del sax tenore.

La sua formazione musicale si è sviluppata attraverso l'incontro con i grandi protagonisti della scena jazz newyorkese degli anni Settanta. Nel suo stile si ritrovano le influenze di Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Sims e Don Byas, reinterpretate attraverso un linguaggio personale caratterizzato dalla dolcezza del timbro, dalla chiarezza del fraseggio e dall'eleganza esecutiva.

La carriera internazionale del sassofonista ha ricevuto un impulso importante anche grazie alla collaborazione con Benny Goodman. Nel corso degli anni Hamilton ha pubblicato oltre trenta album a proprio nome, incidendo anche per l'etichetta Concord Records.

Il concerto catanese proporrà un jazz legato alla grande tradizione americana, nel quale gli standard diventano occasione di dialogo tra i musicisti e l'improvvisazione mantiene un rapporto costante con la melodia.

Cinque concerti al Teatro ABC fino a marzo 2027

Il Catania Sea Jazz Festival proseguirà con altri quattro appuntamenti che porteranno sul palco del Teatro ABC artisti e progetti differenti.

Dopo l'apertura del 7 dicembre con lo Scott Hamilton Quartet, il calendario prevede:

  • 25 gennaio 2027 – Paolo Fresu, ''Sketches of Islands'': un percorso musicale dedicato al Mediterraneo, alle isole e alla Sicilia, con la partecipazione di Rino Cirinnà.

  • 22 febbraio 2027 – Sicily Jazz Collective: una produzione originale del Teatro ABC che rilegge il repertorio dei Beatles attraverso il linguaggio del jazz.

  • 1 marzo 2027 – Dee Dee Bridgewater, ''We exist'': la cantante jazz internazionale si esibirà con un quartetto interamente femminile, in un progetto che intreccia musica, protesta e diritti civili.

  • 22 marzo 2027 – Gonzalo Rubalcaba: un omaggio a Pino Daniele attraverso le sonorità del jazz afrocubano, in un incontro musicale tra Cuba e Napoli.

La rassegna punta così a valorizzare le diverse espressioni del jazz, dalla tradizione americana alle interpretazioni contemporanee, attraverso cinque serate dedicate alla musica dal vivo.

Biglietti e informazioni

Tutti gli appuntamenti del Catania Sea Jazz Festival si svolgeranno al Teatro ABC, in via Pietro Mascagni 94, a Catania.

La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00, e il giovedì anche dalle 10:00 alle 13:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 095 538188 e 333 7781632, oppure scrivere all'indirizzo amministrazioneteatroabc@gmail.com.

I biglietti sono disponibili anche attraverso il circuito Liveticket.

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