Celebrazioni in onore di San Marco, oggi a Baucina la tradizionale ''Vulata di l'Ancili''

Una giornata dedicata ai festeggiamenti solenni in onore di San Marco Evangelista, Patrono di Baucina.

Anche oggi il piccolo Comune in provincia di Palermo si appresta a celebrare il Santo con una serie di appuntamenti che animeranno tutto il corso del 25 aprile.

Dopo l’alborata e la Fiera degli attrezzi agricoli, per le vie del paese si terrà la tradizionale questua, accompagnata dalla Banda “Francesco Mauro”; la mattinata sarà contrassegnata inoltre dal Giro dei Tammurinari San Giusto di Misilmeri.

Tra i momenti più significativi, oltre alle funzioni religiose, con la presenza delle varie Confraternite e dei Comitati del paese, lo svolgimento, stasera alle 21:30, della Solenne Processione del Simulacro di San Marco per le strade principali, alla presenza, tra gli altri, delle autorità civili e militari, e il rito della “vulata di l’ancili” in via XXIV Maggio e via Roma.

Una tradizione molto amata dalla comunità, congiuntamente alla “Ntinna”, svoltasi ieri in piazza San Marco.

La giornata si concluderà con lo sparo dei giochi pirotecnici in contrada San Marco, previsti per le 24:00.

Le celebrazioni proseguiranno fino al 28 aprile, con la Solenne Messa presso la Chiesa Madre alle 11:00, e l’estrazione dei premi della lotteria.

