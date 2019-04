Sagra del Carciofo

Cerda, 38a edizione della Sagra del Carciofo

Il Carciofo spinoso, sta per tornare ad essere protagonista, l'appuntamento è fissato per la 38a edizione della Sagra del Carciofo che si terrà a Cerda il 25 aprile 2019 .

17/04/2019

L’evento annuale ha contribuito all’aumento della produzione e degli estimatori di uno dei prodotti più rinomati delle campagne delle Basse Madonie e della Valle del Torto. Come ogni anno, in piazza La Mantia saranno allestiti stand dove verranno preparati piatti che avranno proprio come ingrediente principale il carciofo.

Quest’anno la Kermesse sarà anticipata giorno 24 aprile 2019 alle ore 18.00 da una conferenza sul tema dell’alimentazione e sull’apporto nutrizionale e organolettico del carciofo, alla dieta mediterranea.

La 38a Edizione della Sagra del Carciofo sarà ancor più rinnovata, ricca di sorprese e allietata da spettacoli musicali e artisti vari, offrirà una grande vetrina a tutti i prodotti tipici della zona, dall’olio ai formaggi, al miele, fino al vino. Chi vorrà trascorrere una giornata a Cerda tra cultura del cibo, folklore e divertimento, certo ne rimarrà deliziato.

