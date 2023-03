concerti

Claudia Koll e Alessandro Marangoni al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo

L'esecuzione di ''Evangélion, la storia di Gesù'' vedrà l'attrice Claudia Koll interpretare i testi tratti dalle Sacre Scritture e le musiche eseguite dal pianoforte di Alessandro Marangoni.

Arriva al termine il Turno serale della 90a Stagione dell’Associazione Siciliana Amici della Musica che, lunedì 3 aprile alle 20.45 al Teatro Politeama Garibaldi, per concludere un’annata davvero straordinaria, propone una rarità del compositore Mario Castelnuovo-Tedesco, nato a Firenze nel 1895 proprio il 3 aprile. L’esecuzione di Evangélion, la storia di Gesù vedrà l’attrice Claudia Koll interpretare i testi tratti dalle Sacre Scritture e le musiche eseguite dal pianoforte di Alessandro Marangoni.

Sono diverse le opere ispirate alle pagine del Nuovo Testamento composte da Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze, 1895 – Beverly Hills, 1968), di famiglia ebrea e sempre attratto dalla figura di Gesù: Evangélion, scritta nel 1947, è l’unico caso in cui una singola opera racconti l’intero ciclo della vita di Cristo, dall’Annunciazione alla Resurrezione. Ogni momento narrato dai Vangeli è descritto da un breve brano per pianoforte che racchiude tutto il genio di Castelnuovo-Tedesco, dotato di grande lirismo nella creazione della melodia sempre ricca di una profonda drammaticità. Ogni brano è poi seguito da un testo affidato ad una voce recitante che guida l’ascoltatore nel racconto della vita di Cristo.

Evangélion, la storia di Gesù è stata incisa per la prima volta per l’etichetta Naxos da Alessandro Marangoni, che l’ha anche eseguita dal vivo nella versione che lo stesso Castelnuovo-Tedesco aveva immaginato, cioè con delle illustrazioni di opere figurative che affiancano la lettura dei testi e la musica per accompagnare il pubblico in un incontro con Gesù Cristo non di conversione o adorazione, ma di conoscenza e di apertura al dialogo.

Agli Amici della Musica Marangoni - pianista, didatta e divulgatore, è vincitore del Premio “Franco Abbiati” assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali nel 2019 – eseguirà Evangélion nella versione voce e pianoforte: a dare corpo ai testi sarà Claudia Koll, attrice notissima al grande pubblico per le sue interpretazioni in pellicole cinematografiche e in lavori per il piccolo schermo che, dopo una svolta esistenziale, si è riavvicinata gradualmente alla fede cristiana, arricchendo e completando la sua formazione artistica attraverso un approfondito studio interpretativo delle Sacre Scritture. La sua attività professionale nel tempo si è andata evolvendo sì da essere, attualmente, nel panorama dello spettacolo italiano, una figura femminile poliedrica: attrice, regista, direttrice artistica e interprete dei Testi sacri che ha recitato anche, fra le tante occasioni, nel 2004 nell’Aula Paolo VI per il compleanno di papa Giovanni Paolo II.

