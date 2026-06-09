Stand up comedy

Claudio Casisa torna a Palermo con ''Inconcludente'', il monologo che celebra il diritto di non essere perfetti

Dopo il successo registrato tra Roma, Milano, Torino e numerose città siciliane, il comico palermitano Claudio Casisa torna nella sua città con ''Inconcludente'', il nuovo monologo di stand up comedy in scena al Teatro Agricantus.

Otto repliche per chiudere una tournée ricca di successi e sold out. Il comico e attore palermitano Claudio Casisa torna a esibirsi nella sua città con “Inconcludente”, il nuovo spettacolo di stand up comedy che andrà in scena al Teatro Agricantus di Palermo dal 18 al 21 e dal 25 al 28 giugno.

Dopo le tappe di Roma, Milano e Torino, il tour si conclude nel capoluogo siciliano con uno spettacolo che affronta con ironia e profondità il tema dell'inconcludenza, trasformandolo in una riflessione generazionale sulle aspettative, le fragilità e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Scritto insieme a Pierluigi Montebelli, autore televisivo che ha collaborato con Fiorello, e prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, lo spettacolo si presenta come un vero e proprio elogio dell'imperfezione.

Per un'ora e mezza, Claudio Casisa racconta con il suo stile diretto e irriverente tutte quelle esperienze comuni a una generazione cresciuta tra aspettative elevate, ansie quotidiane e progetti lasciati a metà.

Dai libri mai terminati alle serie televisive interrotte dopo poche puntate, il monologo costruisce un racconto autobiografico che diventa universale.

«Inconcludente è un vero e proprio inno al fallimento», si legge nella presentazione dello spettacolo.

L'artista utilizza la comicità per affrontare temi profondi come il senso di inadeguatezza, il confronto continuo con il successo altrui e la difficoltà di sentirsi all'altezza delle aspettative sociali.

«Una dichiarazione d’amore per chi si sente in ritardo, fuori posto o senza un piano», è la definizione che accompagna il progetto teatrale.

Lo spettacolo alterna momenti di stand up comedy, monologhi più intimi e canzoni originali, dando vita a una narrazione che unisce comicità e riflessione senza rinunciare alla leggerezza.

Classe 1991, Claudio Casisa è uno dei volti più conosciuti della comicità siciliana. Dopo l'esperienza televisiva con Le Iene, ha raggiunto il grande pubblico grazie al duo I Soldi Spicci, fondato insieme ad Annandrea Vitrano, con cui ha partecipato a programmi come Colorado Café e Pechino Express.

Nel corso della sua carriera ha inoltre recitato nei film “La fuitina sbagliata”, “Un mondo sotto social” e “30 anni di meno”, accanto ad attori come Nino Frassica, Massimo Ghini e Antonio Catania.

Con “Inconcludente”, Casisa prosegue il suo percorso da solista iniziato con “Spaiato”, proponendo uno spettacolo che racconta con sincerità e ironia le contraddizioni della contemporaneità e le fragilità di un'intera generazione.