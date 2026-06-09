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Stand up comedy

Claudio Casisa torna a Palermo con ''Inconcludente'', il monologo che celebra il diritto di non essere perfetti

Dopo il successo registrato tra Roma, Milano, Torino e numerose città siciliane, il comico palermitano Claudio Casisa torna nella sua città con ''Inconcludente'', il nuovo monologo di stand up comedy in scena al Teatro Agricantus.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:45
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Appuntamenti

Otto repliche per chiudere una tournée ricca di successi e sold out. Il comico e attore palermitano Claudio Casisa torna a esibirsi nella sua città con “Inconcludente”, il nuovo spettacolo di stand up comedy che andrà in scena al Teatro Agricantus di Palermo dal 18 al 21 e dal 25 al 28 giugno.

Dopo le tappe di Roma, Milano e Torino, il tour si conclude nel capoluogo siciliano con uno spettacolo che affronta con ironia e profondità il tema dell'inconcludenza, trasformandolo in una riflessione generazionale sulle aspettative, le fragilità e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Scritto insieme a Pierluigi Montebelli, autore televisivo che ha collaborato con Fiorello, e prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, lo spettacolo si presenta come un vero e proprio elogio dell'imperfezione.

Per un'ora e mezza, Claudio Casisa racconta con il suo stile diretto e irriverente tutte quelle esperienze comuni a una generazione cresciuta tra aspettative elevate, ansie quotidiane e progetti lasciati a metà.

Dai libri mai terminati alle serie televisive interrotte dopo poche puntate, il monologo costruisce un racconto autobiografico che diventa universale.

«Inconcludente è un vero e proprio inno al fallimento», si legge nella presentazione dello spettacolo.

L'artista utilizza la comicità per affrontare temi profondi come il senso di inadeguatezza, il confronto continuo con il successo altrui e la difficoltà di sentirsi all'altezza delle aspettative sociali.

«Una dichiarazione d’amore per chi si sente in ritardo, fuori posto o senza un piano», è la definizione che accompagna il progetto teatrale.

Lo spettacolo alterna momenti di stand up comedy, monologhi più intimi e canzoni originali, dando vita a una narrazione che unisce comicità e riflessione senza rinunciare alla leggerezza.

Classe 1991, Claudio Casisa è uno dei volti più conosciuti della comicità siciliana. Dopo l'esperienza televisiva con Le Iene, ha raggiunto il grande pubblico grazie al duo I Soldi Spicci, fondato insieme ad Annandrea Vitrano, con cui ha partecipato a programmi come Colorado Café e Pechino Express.

Nel corso della sua carriera ha inoltre recitato nei film “La fuitina sbagliata”, “Un mondo sotto social” e “30 anni di meno”, accanto ad attori come Nino Frassica, Massimo Ghini e Antonio Catania.

Con “Inconcludente”, Casisa prosegue il suo percorso da solista iniziato con “Spaiato”, proponendo uno spettacolo che racconta con sincerità e ironia le contraddizioni della contemporaneità e le fragilità di un'intera generazione.

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