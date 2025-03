Teatro

''Come un pesce fuor d'acqua'', il Circ'opificio approda al Teatro Apparte di Palermo

Un viaggio fantastico tra equilibrio, meraviglia e riflessione. In scena dal 28 febbraio al 9 marzo.

Un'esperienza teatrale unica, tra magia, acrobazie e poesia visiva. Il Circ'opificio porta in scena al Teatro Apparte, dal 28 febbraio al 9 marzo, lo spettacolo "Come un pesce fuor d'acqua", un viaggio emozionante che fonde teatro, circo e arte del movimento per raccontare la continua ricerca dell'uomo del proprio posto nel mondo.



Un mondo pieno di meraviglia che lo accoglie in festa, gli elementi naturali che incontra durante il suo cammino, come maestri gli offrono in dono diversi saperi e lui da pesce fuor d'acqua in questo nuovo universo inizia a capirne le regole, scoprirne la bellezza e a trovare il suo posto.



Tutto sembra aver trovato l'armonia e l'equilibrio, fino a quando l'uomo, pensando di essere diventato un quinto elemento sopra gli altri, stabilisce regole proprie credendo di poter dominare gli altri elementi.

Questo porterà rapidamente il protagonista della nostra storia a scontrarsi con quelli che sono stati i suoi maestri, a rinnegare i loro insegnamenti, a rompere l'equilibrio formatosi attraverso l'inquinamento di acqua, aria e terra con il dominio del fuoco. Tutto sembra perduto, ma forse c'è ancora una possibilità di salvezza per il nostro eroe e per noi, ospiti di questo meraviglioso pianeta che chiamiamo casa.



Attraverso trampoli, musica, giochi e fantasia, lo spettacolo narra il cammino di un uomo che, come un pesce fuor d'acqua, si ritrova catapultato in un universo sconosciuto. Accolto da un mondo meraviglioso, dove gli elementi naturali diventano i suoi maestri, egli impara a rispettare le regole della natura, a comprenderne la bellezza e a trovare il proprio equilibrio.



Ma l’armonia è fragile: convinto di poter dominare gli elementi, l’uomo infrange gli insegnamenti ricevuti e rompe l’equilibrio con la sua sete di controllo e potere. L’inquinamento di acqua, aria e terra e il dominio del fuoco portano il nostro protagonista a scontrarsi con ciò che un tempo gli aveva offerto saggezza e accoglienza.



E quando tutto sembra perduto, una domanda sorge spontanea: c'è ancora una possibilità di salvezza?



Un’esperienza visiva e sensoriale unica. In coproduzione con Circ'opificio, "Come un pesce fuor d'acqua" unisce il fascino del teatro fisico e circense alla narrazione evocativa, regalando al pubblico uno spettacolo capace di emozionare, far riflettere e lasciare a bocca aperta.



Date e orari:

Venerdì 28 febbraio – ore 21:30

Sabato 1 marzo – ore 21:30

Domenica 2 marzo – ore 18:00

Venerdì 7 marzo – ore 21:30

Sabato 8 marzo – ore 21:30

Domenica 9 marzo – ore 18:00



Biglietti a partire da €23,50, acquistabili online sul sito del Teatro Apparte, tramite circuito Tickettando e attraverso l'App "Apparte" o tramite circuito Tickettando



Sono previsti ridotti per le categorie under 12 e over 65 che si possono acquistare solo presso il botteghino del teatro (in via Furitano, 5 - aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 15.30 alle ore 19.30). Info al 320 2635366

