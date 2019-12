musica

Concerto Black's Way 6 dicembre al Mob

Il 6 dicembre 2019 i Black's Way si esibiranno sul palco del Mob di Palermo.

Quando 4 musicisti ed una cantante si incontrano, nascono i Black's Way e decidono di suonare insieme la migliore musica Soul del panorama internazionale.

Da Nina Simone ad Amy Winehouse, passando per altrettanti nomi celebri, la band nata nel 2017, rende omaggio alle voci più significative ed ai brani che hanno fatto la storia del Soul, del Jazz, dell'R&B e del Pop-Funky.

La black music proposta dalla band, che si esibisce in diversi locali della città Palermitana e della provincia, riscuote immediato successo tra il pubblico, così dopo più di due anni di attività, il 6 dicembre 2019 si esibiranno sul palco del MOB di Palermo, in un vero e proprio concerto, che regalerà al pubblico in sala, oltre i brani ormai storici del loro repertorio, anche nuove canzoni, il tutto arricchito, per l'occasione, dalla presenza della sezione fiati.

I Black's Way sono: Marianna Zammito (voice), Vito Lo Galbo (Piano & Keyboard), Francesco Bega (Electric Guitar), Francesco D'Alleo (Bass Guitar) e Dario Bellomia (Drum).

Guest della serata: Samuele Davì (Trumpet) e Vincenzo Cosenza (Saxophon).

