Concerto di Epifania del Coro Laudate Dominum a Bagheria

Grande attesa per il 15° Concerto del Coro Laudate Dominum: Il tenore S. Di Blasi inCANTERA' l'Epifania e inaugura la Terza Stagione Concertistica Città di Bagheria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2019 - 11:36:21 Letto 369 volte

Attesissimo il tradizionale Concerto di Epifania del Coro Laudate Dominum a Bagheria, domenica 6 Gennaio 2019 alle ore 19.15 presso il Santuario Maria SS. Immacolata Regina delle Anime Sante. Un evento che da 15 anni riscuote grandi consensi di pubblico, ideato e curato con dedizione e perseveranza da Salvatore Di Blasi e che coincide con l’inaugurazione della Terza Stagione Concertistica Città di Bagheria, promossa dall’Associazione Culturale Bequadro con il patrocinio del Comune. Protagonisti del Concerto di Epifania: Pueri Cantores e Coro Polifonico Laudate Dominum, Piccolo Coro della Scuola Media Statale Ciro Scianna, coordinato da Stefania Lanzetta, Orchestra da Camera dell’Associazione Bequadro, al pianoforte Roberto Alisena. Direttore artistico della manifestazione il tenore Salvatore Di Blasi, bagherese Doc, benedetto da talento e carisma, che interpreterà alcuni dei più prestigiosi brani della tradizione concertistica natalizia, oltre a dirigere l’intero concerto. In scaletta previsto un ricchissimo repertorio, tra cui : i classici Schubert e Mozart, Traditional Christmas Medley eseguito dai maestri d’orchestra, le Voci Bianche interpreteranno “Il Re dell’Oriente” di Monsignor Sgarlata, Suite Natalizia e White Christmas. Voci e armonie incorniciate da una originale coreografia di luci che illuminerà la chiesa.

“Nella tradizione di Bagheria c’è Il Concerto di Epifania, dice Salvatore Di Blasi, sono onorato di dirigere grandi maestri d’orchestra, i miei cantori del Coro Laudate Dominum e la rappresentanza del Coro della scuola media C. Scianna. Un particolare ringraziamento a Don Giovanni Basile, alle associazioni, alle scuole e alle aziende bagheresi che sostengono l’arte e la cultura musicale”.

“L’apertura alle iniziative culturali del territorio è uno dei punti di forza della nostra scuola, dice Carmen Tripoli Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale Ciro Scianna, occasione per creare un ponte tra scuola e società, per educare gli studenti a divenire cittadini attivi, consapevoli e responsabili.”

Un plauso per l’evento dall’ Assessore alla Cultura Romina Aiello che aggiunge “ Il Concerto di Epifania, inaugura per il terzo anno la Stagione Concertistica Città di Bagheria che è motivo di orgoglio per questo assessorato che nel tempo ha sostenuto le attività dell’Associazione Bequadro e si auspica che anche negli anni a venire si possa garantire la continuità attraverso il sostegno da parte delle amministrazioni che seguiranno”.

