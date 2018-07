Concerto per pianoforte e orchestra al Duomo di Monreale, 20 luglio, ore 21

Concerto

Arriva dall’America anche se ha origini monrealesi e viene a realizzare un suo grande desiderio, quello di esibirsi al Duomo di Monreale uno dei siti più belli del mondo inserito nel patrimonio dell’Unesco. E’ Stephen Vaglica, uno dei musicisti americani più affermati nel panorama internazionale, che si esibirà insieme alla pianista monrealese Silvia Vaglica, che nonostante la sua giovane età vanta tantissimi successi che le hanno consentito di ottenere prestigiosi riconoscimenti. L'evento è organizzato dal Comune di Monreale in sinergia con l’Arcidiocesi di Monreale e L’Orchestra Sinfonica Siciliana che ha inserito il concerto nel calendario delle manifestazioni estive.

La pianista Silvia Vaglica eseguirà il concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 16 di Edvard Grieg, mentre il pianista americano ha scelto di esibirsi con il concerto per pianoforte e orchestra in fa maggiore di George Gershwin entrambi saranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica Siciliana diretta da Evgeny Bushkov.

Al concerto, che è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenderanno parte, fra gli altri, il sindaco Piero Capizzi, l’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, l’assessore alla cultura Giuseppe Cangemi, l'arciprete della Cattedrale don Nicola Gaglio e numerose personalità del mondo culturale. “E’ un evento di grande livello – ha dichiarato il sindaco di Monreale Piero Capizzi- per la nostra città, che nasce dal desiderio di un grande artista Stephen Vaglica e della giovane pianista Silvia Vaglica, entrambi orgogliosi della loro città, di donare un concerto che avrà luogo in uno dei monumenti più celebri e piu’ belli al mondo che è il nostro meraviglioso Duomo”. A Monreale saranno ospiti numerose personalità americane a seguito dell’artista.

