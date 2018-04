Conservatorio di Palermo

Conservatorio di Palermo: secondo appuntamento con Beethoven

Il Festival Beethoven prosegue il 21 aprile alle 17.30 in Sala Scarlatti.

Emanuela Spina al pianoforte e Salvatore Imbesi al violino proporranno la Sonata op.12 n. 1 per violino e pianoforte. Quindi Davide Spina eseguirà la Sonata per pianoforte n. 21 op 53 in Do maggiore, conosciuta comunemente come Waldstein (dal nome del conte Ferdinando di Waldstein, intimo amico e mecenate di Beethoven, a cui è dedicata) o L'aurora.

