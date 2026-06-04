Territorio e sviluppo locale

Corleone libera e produttiva, torna la manifestazione che celebra eccellenze, legalità e sviluppo sostenibile

Il 6 e 7 giugno la seconda edizione dell'evento dedicato ad artigianato, agricoltura, gastronomia e turismo. In programma show cooking, itinerari culturali e il convegno sul dialogo tra Corleone e Casal di Principe

Corleone si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Corleone libera e produttiva”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive, artigianali, agricole e turistiche del territorio, in programma il 6 e 7 giugno presso la Villa Comunale e Piazza Falcone e Borsellino.

Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa torna con l’obiettivo di promuovere le potenzialità economiche e culturali del comprensorio sicano, coinvolgendo aziende agricole, produttori artigianali, operatori turistici, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di crescita e consapevolezza territoriale.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato regionale alle Attività Produttive guidato da Edy Tamajo, l’amministrazione comunale di Corleone, la Pro Loco e gli operatori economici locali.

«Siamo felici di dare seguito al successo della manifestazione con una seconda edizione che intende accendere i riflettori sulle attività produttive e sulle bellezze del territorio», dichiara il sindaco Walter Rà. «Grazie alle eccellenze artigianali, agricole e agroalimentari e alla sua biodiversità, Corleone si avvia verso una nuova stagione capace di valorizzare paesaggi, storie e valori di condivisione, legalità e sviluppo».

Protagoniste saranno le aziende del territorio impegnate nelle produzioni enogastronomiche, vitivinicole e casearie, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili, alle innovazioni produttive e alla valorizzazione delle filiere locali. Un settore trainato anche dall’impegno delle nuove generazioni di imprenditori agricoli che puntano su qualità, sostenibilità e apertura ai mercati nazionali e internazionali.

«Questa seconda edizione intende dare ulteriore slancio allo sviluppo locale con particolare riferimento alla crescita produttiva ed economica, alla sostenibilità e alla qualità della vita», afferma il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Salvatore Schillaci. «Corleone libera e produttiva si appresta a compiere un nuovo passo verso una piena consapevolezza delle proprie potenzialità».

Il programma prevede itinerari dedicati alla scoperta delle risorse naturali, culturali e religiose della città, con visite ai principali monumenti e luoghi di culto legati alla tradizione di San Leoluca, San Bernardo da Corleone e Santa Rosalia. Spazio anche alle produzioni tipiche locali, dall’apicoltura ai formaggi, dai cereali all’olio extravergine d’oliva, fino allo zafferano, al pomodoro riccio di Corleone e alla frutta estiva.

Tra gli appuntamenti più attesi figura lo show cooking in programma sabato pomeriggio in Piazza Falcone e Borsellino, dove chef e produttori locali realizzeranno preparazioni a base di grani antichi, tuma e salsa di pomodoro siccagno, valorizzando alcuni dei prodotti simbolo del territorio.

Domenica alle 10.30, nell’aula consiliare del Comune, si terrà il convegno “Semi di Legalità, Frutti di Sviluppo: il dialogo tra Corleone e Casal di Principe”. L’incontro vedrà la partecipazione di una delegazione istituzionale proveniente dalla città campana e sarà dedicato allo scambio di esperienze e buone pratiche sui temi dello sviluppo territoriale, delle produzioni tipiche e della cultura della legalità.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato un medaglione dedicato a don Peppe Diana, il sacerdote simbolo dell’impegno civile contro la criminalità organizzata, assassinato dalla camorra nel 1994.

«Tra le opportunità offerte alla Sicilia come Regione Europea della Gastronomia, questa manifestazione vuole rafforzare i percorsi di sviluppo sostenibile individuati dalle strategie europee, valorizzando biodiversità, alimentazione sana e benessere delle comunità», sottolinea il presidente della Pro Loco di Corleone, Luca Gazzara.