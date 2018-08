balli tradizionali

Cu sona e cu abballa il festival del folklore a Balestrate

08/08/2018

Per chi ama il folklore e i balli tradizionali, la tre giorni di Cu sona e Cu abballa di Balestrate è un evento da non perdere. Tra i protagonisti, compagnie provenienti da varie parti del mondo come il Ballet Huayra Muyos fondato 50 anni fa in Argentina.

Insieme a questa compagnia sono tre i gruppi che si esibiranno sia il 9 (alle 21,30) che il 10 (alle 22) in Piazza Rettore Evola: Academy of performing arts che arriva dall'Egitto; Ballo dei pastori di Balestrate; e i bulgari di Ansambul Folk Kremikovci.

Venerdì alle 21,30 prevista anche una sfilata in costumi tradizionali.

