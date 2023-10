musica

Curva Minore Contemporary Sounds, concerto di Aruan Ortiz ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo

Il pianista, violista e compositore di Santiago de Cuba, Aruan Ortiz suonerà venerdì 13 ottobre ai Cantieri della Zisa a Palermo, per Curva Minore Contemporary Sounds.

Dopo Cryptic Ellipse, lo splendido concerto di Elliott Sharp, Janene Higgins, Marco Cappelli e Silvia Bolognesi, che ha aperto la seconda parte della stagione di Curva Minore Contemporary Sounds, venerdì prossimo (13 ottobre) alle 21.30 alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4, a Palermo) sarà la volta di Aruán Ortiz, pianista, violista e compositore, originario di Santiago de Cuba, una figura di riferimento nella scena del jazz progressive e d'avanguardia negli Stati Uniti da più di due decenni. Il suo concerto di piano solo Cub(an)ism, sarà un sunto dei suoi studi e delle performance di questi ultimi anni, interamente giocato sull'abilità del pianista nel bilanciare e sintetizzare gli elementi della sua identità musicale. Ortiz presenta idiomi musicali, stili e varie esperienze a Cuba, in Spagna, Francia e negli Stati Uniti, che hanno formato il suo eclettico concetto di musica. I pezzi di Ortiz nascono da idee e stati d’animo specifici, sviluppati impercettibilmente lungo costruzioni sistematiche intrise di imprevisto. Biglietti: 10/8 euro

Uno dei compositori più creativi e originali del mondo, secondo Lynn René Bailey in The Art Music Lounge - Uno sperimentalista e un provocatore tonale, influenzato dal modernismo europeo e dal jazz contemporaneo tanto quanto dalla tradizione afro-cubana scrive Giovanni Russonello sul New York Times: fatto sta che Aruán Ortiz (Santiago de Cuba, 1973) ha fatto sua una serie di influenze delle tradizioni afro-cubane e afro-haitiane, miscelandola con il jazz e il linguaggio classico contemporaneo. L’esperienza afro-caraibica rimane comunque e sempre il centro della sua narrativa musicale.

Ortiz ha conseguito un MFA in composizione musicale al Vermont College of Fine Arts, dove è stato premiato Composer Fellow Award nel 2016. Ha scritto musica per ensemble jazz, orchestre classiche, compagnie di danza, gruppi da camera classici e lungometraggi. Negli ultimi anni, il suo la musica è stata interpretata dal soprano Julia Bullock, dal violoncellista Jeffrey Zeigler e dalla San Francisco Orchestra Ensemble da camera, dal pianista Geoffrey Burleson, dal poeta e scrittore Terrance McKnight, dal clarinettista Don Byron, dagli Harlem Chamber Players, Talujon Percussion Ensemble, Camerata Urbana Ensemble, Musica de Cámara Strings, Ensemble Ipse, membri di Bang on the Can All Stars e la cantante folk norvegese Grete Skarpeid. Recentemente ha scritto e diretto progetti come Flamenco Criollo per oud, violoncello, percussioni, pianoforte, voci e ballerini, presentato in anteprima ad Amsterdam, nel novembre 2021; Pastor's Paradox: Music ispirato dall’eredità e dalla visione di Martin Luther King Jr”. per clarinetto, pianoforte, violoncello e batteria, presentato al Teatro Dallas, in Texas nel 2022. Leader in dozzine di album è stato recensito sulle principali riviste musicali; ha collaborato a più di 30 registrazioni come sideman.

