Da domenica al via lo Smart EQ Padel Cup, il torneo di Padel

Da domenica 22 e fino a giovedì 26 luglio il Circolo Padel Palermo ospita lo smart EQ Padel Cup, il torneo maschile e femminile di padel...

19/07/2018

Sport, divertimento, musica e test drive. Da domenica 22 e fino a giovedì 26 luglio il Circolo Padel Palermo in via Lanza di Scalea 934 (di fronte il Velodromo) ospita lo smart EQ Padel Cup, il torneo maschile e femminile di padel organizzato in collaborazione con R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart, in viale Michelangelo 1822. Domenica a partire dalle ore 18 sarà possibile assistere alle gare di padel, lo sport del momento, divertirsi sulle note della musica di dj Pex ed effettuare i test drive dei modelli smart EQ, l'auto sportiva e glamour per eccellenza. Gadget firmati smart a tutti coloro che effettueranno i test drive.

Le gare in programma sono il doppio maschile con un tabellone limitato a 48 coppie e il doppio femminile con un tabellone limitato a 12 coppie. È possibile iscriversi al torneo al link http://bit.ly/2Lr9XTw entro le ore 12 di venerdì 20 luglio.

Ai partecipanti al torneo verranno omaggiati la maglietta, il cappellino e le palline.

Il padel è uno sport nato in Messico ma si è rapidamente diffuso in tutto il Sud America; deriva dal tennis ma utilizza racchette più piccole e a piatto pieno con forellini. La palla utilizzata può essere molto più soffice, il punteggio è identico ma la dimensione del campo da gioco è meno della metà di quella di un campo da tennis.

