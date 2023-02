Carnevale

''Dai quartieri ai Cantieri'', sabato la manifestazione del Comune di Palermo per festeggiare il Carnevale

Scuole, parrocchie, associazioni culturali e sportive. Sono 83 in tutto gli enti che sabato 18 febbraio animeranno la manifestazione ''Dai quartieri ai Cantieri''.

16/02/2023

«Scuole, parrocchie, associazioni culturali e sportive. Sono 83 in tutto gli enti che sabato 18 febbraio animeranno la manifestazione “Dai quartieri ai Cantieri”, organizzata dal Comune di Palermo presso i Cantieri culturali della Zisa. Una manifestazione di condivisione e di festa in occasione del Carnevale che coinvolge i numerosi minori provenienti da tutti i quartieri della città con laboratori, esibizioni, cultura, musica e sport. Sulla scia di quanto è stato fatto nei quartieri durante le festività natalizie, anche questo momento è finalizzato al coinvolgimento delle molteplici realtà della città. Per questa ragione, ringraziamo tutte le associazioni e i soggetti che stanno condividendo con il Comune i progetti e le iniziative di inclusione sociale, realizzati grazie all'utilizzo dei fondi della Legge 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e dei fondi D. L. 73 del 2022 art 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa). Rivolgiamo i nostri ringraziamenti all’Amat, che metterà a disposizione nella mattinata di sabato alcuni scuolabus, Reset, Rap ed i colleghi assessori della Giunta per la collaborazione volta alla riuscita dell'evento. Per favorire gli spostamenti dei bambini che parteciperanno all'evento saranno disponibili diversi scuolabus presso i centri commerciali Forum e Conca d'Oro e nel quartiere Arenella, che li condurranno presso i Cantieri culturali della Zisa».

Lo dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosalia Pennino.

IL PROGRAMMA

Manifestazione sabato 18/02/2023

“Dai quartieri ai Cantieri” – Cantieri Culturali alla Zisa

Momento di condivisione e festa per la presentazione delle Attività realizzate dai minori con Fondi L.285/97 e L.73/2022

Programma

ore 8.15 raduno e partenza con mezzi scuola AMAT dai 3 periferici della città: Forum. Conca d’oro e quartiere Arenella.

ore 9.00 arrivo - raduno -> presentazione murales in piazza Ingastone (i progetti prevedevano la riqualificazione degli spazi pubblici con le attività dei minori).

ore 9.15 marcia colorata. Piazza Ingastone, via Guglielmo il Buono, via Piazza, Giardini Castello della Zisa, arrivo ai Cantieri Culturali alla Zisa.

ore 10.00 Spazio 3 Navate proiezione video delle attività realizzate e presentazione della manifestazione Spazi eterni laboratori a cura di: Enti e Parrocchie, Scuole, Associazioni Sportive, Associazioni culturali

Hanno aderito circa 83 Enti

Attività previste: laboratori di manipolazione, laboratori natura, laboratorio sensoriale, laboratorio di flamenco, giocoleria con esibizione, laboratorio musicale con esibizione, laboratori carnevaleschi, body painting, perfonance lis, laboratori di lettura, attività sportive.

Durante la manifestazione daranno il loro contributo gratuito i volontari dell’Associazione Pensiamo in Positivo Palermo

ore 11.00 saluti istituzionali sig. Sindaco prof. Roberto Lagalla

ore 11.30 merenda

ore 13.00 conclusione manifestazione

