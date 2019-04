Skruscio

Dal pop al reggae ci sono gli Skruscio, giovedì, da Vincentro a Palermo

Tornano le sonorità pop, italiane, latine, cubane e brasiliane, e ancora rock e reggae del gruppo musicale Skruscio.

Pubblicata il: 10/04/2019

Tornano le sonorità pop, italiane, latine, cubane e brasiliane, e ancora rock e reggae del gruppo musicale Skruscio, alle ore 21.00, da Vincentro, in piazzetta Bagnasco, 3 a Palermo. Ingresso libero. La formazione composta da Karima Monti, voce, Massimiliano Martino, chitarra, Giovanni Militello alla batteria e Placido Amato al basso, eseguirà brani noti come Oggi sono io, America, Un’ora sola ti vorrei, Mas que nada, Chan Chan.

Il genere musicale degli Skruscio

Gli Skruscio nascono nella primavera del 2013, a Palermo, dall'incontro tra la ricchezza espressiva dei quattro artisti siciliani che si fonde con l’interpretazione del sentimento latino. Disinvolti gli accordi alla chitarra di Massimiliano Martino e Placido Amato al basso. Le sonorità, si muovono tra salsa, rumba, bossa nova, axè, reggae, flamenco, tango, rock latino e merengue, seguendo il battito vitale del ritmo delle percussioni di Giovanni Militello, riscaldati, sostenuti e colorati dalla calda voce di Karima Monti.

La storia del gruppo

I membri fondatori del gruppo, Karima Monti, Massimiliano Martino, Giovanni Militello e Placido Amato, detti Skruscini, provengono da una ricca esperienza artistica maturata nel corso degli anni individualmente e in diverse formazioni, attraverso diversi generi musicali. Tutto nasce una sera in cui i quattro artisti siciliani si incontrano in un salotto e, tra un bicchiere di vino ed una fetta di torta, giocano con classici brani della musica italiana e del rock, colorandoli del sentimento e delle note latine. U “scrusciu” sentito quella sera fa eco e risuona oggi nei maggiori locali, in feste private, sui litorali e nelle piazze siciliane.

