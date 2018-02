Spettacoli

Danza contemporanea: atmosfere latine pronte a incantare Palermo

La giovane e affermata compagnia di danza madrilena HuryCan dall'8 al 10 febbraio al Teatro Libero di Palermo

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 01/02/2018

Dopo Singapore, Buenos Aires e Barcellona, in linea con la sua vocazione di Capitale italiana della cultura, Palermo si appresta ad ospitare (in scena al Teatro Libero da giovedì 8 a sabato 10 febbraio alle 21.15 per la 50esima Stagione Internazionale) lo spettacolo della giovane e affermata compagnia di danza madrilena HuryCan: trasformare il movimento in uno strumento di narrazione; questo l’obiettivo di Asuelto, lo spettacolo ideato da Candelaria Antelo e Arthur Berbard Bazin, ritornati a Palermo dopo la loro incursione urbana con il progetto Te Odiero. Il duo, pluripremiato ai festival di tutto il mondo, ha interagito nel dicembre del 2016 con gli spazi del Museo di Palazzo Abatellis. Singoli che si scontrano, s’incontrano e s’interrogano, persi nella deriva del movimento ora dolce e appassionato, ora violento ed estremo, come è la vita e come è la comunicazione tra gli esseri umani; questo l’affascinante tema proposto in scena dai due coreografi, lei argentina, lui francese, che vivono e operano a Madrid e sono sulla scena con Pau Colera e Mario Olave Jimenez mentre le musiche sono di Sergio Salvi.

