Dj set in vinile con le selezioni musicali in chiave vintage e lounge

Martedì 11 settembre, sabato 15 e domenica 16 settembre - ore 20.00 – IN VINILE È MEGLIO: DJ MAX – Palco del Giardino di SanLorenzo Mercato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2018 - 00:31:36 Letto 349 volte

Proseguono a settembre gli appuntamenti dedicati al dj set in vinile, per un aperitivo tra i cocktail del Chiosco e le golosità delle botteghe, con le selezioni musicali in chiave vintage e lounge.

Ai piatti dj Max, attento selezionatore di dischi che abbraccia tutte le sfumature della musica a 360°. Capace di personalizzare le sue performance con un groove molto funky, nei suoi dj set spazia in modo eclettico tra jazz, lounge, funk, revival, fusion, tutto rigorosamente in vinile. Oltre che per la tecnica e per il mixaggio, riesce ad accattivare il pubblico con la sua creatività.

