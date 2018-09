'A Fera Bio'

Domani a Palazzo Chiaramonte Steri, a Palermo, 'A Fera Bio', Mercatino equobiolocale

Domani 16 Settembre terza domenica del mese di settembre, torna a Palazzo Chiaramonte Steri in piazza Marina a Palermo. 'A Fera Bio, Mercatino equobiolocale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2018 - 21:24:08 Letto 352 volte

'A Fera Bio’ è un momento di incontro, con cadenza mensile, per mettere in piazza ‘’il bello, il buono, il giusto’’ di questa terra, sia riguardo l’alimentazione, sia altri beni e servizi.

I produttori che partecipano al Mercatino, coltivano e trasformano i loro prodotti con metodi biologici ed eco-compatibili (senza diserbanti, concimi chimici e/o altro) e svolgono un’importante funzione di conservazione del territorio e di trasmissione dei sapori legati alla terra ed al nostro patrimonio agro-alimentare. L’agricoltura contadina, infatti, oggi rischia di sparire e con lei un fetta importantissima delle nostre conoscenze e della nostra storia.

Un’alleanza forte tra piccoli produttori e consumatori delle aree urbane mira ad arrestare questo processo, nella consapevolezza che il cibo non può essere considerato solo una merce e che sia importante evidenziarne il valore sociale. La manifestazione “à Fera Bio”, insieme all’attività dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) ed ai mercatini equobiolocali sul territorio, aumenta la visibilità e la forza di un altro modo di fare economia, rispettosa delle persone e dell’ambiente.

