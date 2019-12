Domani grande spettacolo alla piscina comunale con il ''Syncro Christmas Show''

Syncro Christmas Show

Venerdì 20 dicembre, alla piscina comunale di Palermo, uno spettacolo inedito farà parte del Syncro Christmas Show della Sincro Gifa Città di Palermo.

Domani, venerdì 20 dicembre, alla piscina comunale di Palermo, uno spettacolo inedito farà parte del Syncro Christmas Show della Sincro Gifa Città di Palermo.

Il sincronetto Emanuele Drago, iscritto alla società sportiva e già campione regionale, si cimenterà in un esercizio di solo, unico nel suo genere e presenterà insieme alla sua doppista Milena Catalano, ex atleta di ottimo livello, il nuovo duo misto che verrà portato ai campionati master invernali.

La manifestazione inizierà alle 20 e prevederà la partecipazione di atlete/i dai 6 ai 30 anni. L’apertura sarà affidata ad un gruppo di sincronette che si esibiranno in una performance di cheerleading, coordinate dal tecnico ed ex atleta nazionale italiana di cheerleading del 2018, Francesca Quartararo. La suggestiva spettacolarità del balletto delle candele chiuderà l’evento, in un simbolico scambio di auguri con i partecipanti.

La Gifa negli anni passati è stata una delle società di vertice nel campo della pallanuoto femminile italiana. Dopo qualche anno di fermo la società è ritornata con il settore agonistico, da quest’anno ha aperto al settore nuoto sincronizzato.

Per la Sincro Gifa Città di Palermo, lo sport al femminile è al primo posto. Le piccole atlete hanno brillantemente superato il primo impegno federale del 1 dicembre, primo step per i campionati italiani. La società vuole augurare buone feste anche agli amici a 4 zampe. Durante la manifestazione verrà effettuata una piccola raccolta fondi in sostegno di alcune volontarie che operano in zone in cui il fenomeno dell'abbandono dei cani è in grande crescita.

