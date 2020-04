Domani parte quinta edizione de ''La Via dei Librai''

La Via dei Librai

Prenderà il via domani, giovedì 23 aprile, la quinta edizione de ''La Via dei Librai''.

Prenderà il via domani, giovedì 23 aprile - con il saluto inaugurale dell’assessore comunale alle Culture, Adham Darawsha - per concludersi lunedì 27 aprile, la quinta edizione de “La Via dei Librai”.



La manifestazione, co-promossa dal Comune di Palermo, quest'anno avrà luogo solo on line a causa dell'emergenza covid-19.



Quindici gli appuntamenti quotidiani, divisi per fasce orarie e sezioni, con i contributi di biblioteche, musei ed enti culturali. Poi toccherà ad autori, editori, librai e scrittori. In programma anche le letture pomeridiane e serali e uno spazio per bambini.



"Una bella manifestazione, che in questi anni ha animato il Cassaro e il centro storico – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Culture Adham Darawsha - deve purtroppo lasciare lo spazio fisico per quello virtuale, ma non per questo sarà meno coinvolgente e interessante. Grazie di cuore a quanti, dalle istituzioni ai semplici cittadini, hanno voluto rendere possibile questo interessante esperimento di cultura condivisa online, che siamo certi raccoglierà successo e interesse".

