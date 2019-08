Music from Myths

Domani, sabato 3 agosto, prima tappa di Music from Myths, a Pollina

Al via ad agosto Music from Myths, musica elettronica e sonoritą classiche tre concerti del musicista Salvo Ferrara, esponente siciliano del post modern.

02/08/2019

Prenderà il via alle ore 21.30 al Teatro Pietra Rosa di Pollina in provincia di Palermo, il primo dei tre concerti estivi di Music from Myths, programma musicale ideato da Salvo Ferrara, soundtrack composer e music producer, qui ospitato all’interno della rassegna Pollina Estate 2019. Il progetto, che unisce strumenti della tradizione classica e sonorità elettroniche, trae ispirazione dalle Metope di Selinunte, testimonianze dell’arte greca, scolpite a rilievo in pietra e marmo e custodite al museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo, che colpirono già il musicista polacco Karol Szymanowsky che ad esse, nel 1915, dedicò una composizione per pianoforte. Gli appuntamenti successivi saranno sabato 24 a Segesta nella Notte Bianca al tempio greco per le Dionisiache 2019, con ingresso gratuito. Si concluderà martedì 27 agosto, alla Gam di Palermo, per il Festival Palermo Classica 2019, costo 12,00 euro.

Il programma di Music from Myths

Si tratta di tre concerti di un’ora ciascuno, con un programma musicale realizzato in cinque mesi per Music from Myths e articolato in otto brani Ghost, Hera, Leftovers, Restart, Kore, Solid Roots, Selinus, Calypso. Sono eseguiti dal loro compositore e produttore Salvo Ferrara al pianoforte, sintetizzatori e drum machines, accompagnato dal Modern Times Ensemble, quartetto d’archi di solisti composto da Fabio Ferrara, 1° violino, Pippo Di Chiara 2° violino, synth, Gaspare D’Amato, viola, Mauro Greco, violoncello e da Agostino Cirrito al sax ed ewi. A curare l’armonia tra le sonorità prodotte dall’uso di devices elettronici, tastiere, synth guitars, sequencers e l’esecuzione degli strumenti classici sarà Cristiano Nasta, live set-up programming.

Chi è Salvo Ferrara l’ideatore di Music from Myths e il genere Post modern

Salvo Ferrara, soundtrack composer e music producer palermitano, è da anni impegnato in collaborazioni con registi, documentaristi di fama internazionale ed istituzioni culturali di prestigio grazie alle quali ha raccolto consensi e riconoscimenti come la Menzione d’onore allo Chelles Multiphot di Parigi, premio migliore soundtrack al Festival Paf Tachov, nella Repubblica Ceca. Nel 2018 è stato pubblicato il suo primo lavoro discografico, WSK The Soundtrack, tratto dalla colonna sonora dell’omonima serie, distribuito in tutto il mondo. Il suo genere, di cui è il principale se non unico esponente a Palermo, è il post modern, affermatosi da qualche anno nel nord Europa.

