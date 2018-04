mater dei

Si svolgerà domenica 8 aprile ''Mater Dei. Tra simbologia e arte'', il tour guidato alla scoperta dell'iconografia e della simbologia del culto di mariano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2018 - 15:02:50 Letto 372 volte

Si svolgerà domenica 8 aprile “Mater Dei. Tra simbologia e arte”, il tour guidato ideato e proposto dall'Associazione di promozione sociale TACUS Arte Integrazione Cultura, alla scoperta dell'iconografia e della simbologia del culto di mariano. Un viaggio indietro nel tempo, fin dalle origini, per ripercorrere la storia della città e le sue stratificazioni, i luoghi, i simboli e le identificazioni legati alla devozione della Beata Vergine.

L'itinerario, condotto dalla dott.ssa Manuela Randazzo, archeologa e guida turistica abilitata, analizzerà, tra arte e storia, la figura di Maria, madre di Gesù Cristo. “Il culto mariano, nelle varie declinazioni che assume – riferiscono gli organizzatori – è, senza dubbio, una delle devozioni più radicate e sentite in Sicilia e Maria, Madre di Dio, la Santa maggiormente presente nelle festività patronali isolane. È per questo che abbiamo voluto dedicarle un percorso che ne analizzasse, in termini tanto storici quanto artistici, la tradizione iconografica e simbolica”.

