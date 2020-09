escursioni

Escursione del WWF al Bosco del Marchese Artale a Trabia

Domenica 27 settembre il gruppo escursioni del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza un'escursione naturalistica presso il Bosco del Marchese Artale in territorio di Trabia.

Attraverso bellissimi sentieri forestali e naturali, all'interno della Riserva Naturale Orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, si arriverà alla casina di caccia del Marchese Artale che possedeva ampie porzioni di questo territorio e la cingeva attraverso una cinta muraria ancora visibile.

L'escursione parte da quota 400 slm e arriva a Monte San'Onofrio a quota 800, per un totale compreso il ritorno di 12 km circa. Da li spazieremo la vista sia verso l'interno della Sicilia, sia verso la costa settentrionale.



Per partecipare occorre prenotare dal sito www.wwfsicilianordoccidentale.it o da facebook dalla pagina ufficiale wwf sicilia nord occidentale dove sono indicati tutti i dettagli su norme di partecipazione e programma escursionistico.



L'escursione è di media esecuzione, ma c'è un tratto di vallone e salita con roccette, quindi occorrono scarponcini obbligatori e abbigliamento adeguato alla stagione. Naturalmente nel rispetto delle normative sanitarie in atto, con mascherine obbligatorie e distanziamento sanitario durante il cammino. Il contributo per partecipare all'escursione, compresa assicurazione, è di 5 euro. Il rientro a Palermo è previsto per le 17:30 circa.



Tutte le informazioni, i referenti e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell'associazione.

