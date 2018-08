Estate monrealese

Estate monrealese con gastronomia, musica e pittura

Non solo gastronomia, musica e spettacolo nell'estate monrealese, ma anche cultura come momento di condivisione a aggregazione sociale...

Non solo gastronomia, musica e spettacolo nell'estate monrealese, ma anche cultura come momento di condivisione a aggregazione sociale: è questo il senso dell'iniziativa "Dipingi la musica" che si terrà oggi a partire dalle 18:00 presso la cittadina in provincia di Palermo in piazza Guglielmo II, dove sarà possibile ammirare un’ estemporanea di pittura che vedrà impegnati vari artisti accompagnati, durante le loro esibizioni, dalle note di giovani e talentuosi musicisti.

L'elemento caratterizzante dell'evento, infatti, è rappresentato dal flusso di emozioni che scaturisce dalle note musicali: la dimensione ideale per dipingere e creare, circondati dallo scenario unico di Monreale.

In particolare, le aree coinvolte saranno via Benedetto D'Acquisto, piazza Vittorio Emanuele, corso Pietro Novelli e piazzetta Vaglica: gli stessi luoghi dove, fino al prossimo 22 settembre, si svolge tutti i venerdì e i sabato a partire dalle 21:30 la kermesse musicale "Monreale in concerto", iniziata lo scorso 20 luglio.

L'evento di oggi, organizzato e coordinato dall'ACM presieduta da Filippo Tusa e patrocinato dal Comune, si concluderà stasera con la premiazione dei migliori lavori in piazzetta Arancio: a valutare l'operato degli artisti sarà la giuria costituita da una rappresentanza di commercianti aderenti all'associazione di categoria.

Prosegue dunque l’impegno dell’ACM nella valorizzazione delle specificità, delle eccellenze e del patrimonio immateriale locale: oltre alla mostra di pittura e ai concerti nei fine settimana, l’associazione in autunno sarà protagonista di un altro evento, dedicato al prodotto tipico monrealese per eccellenza, il pane.

