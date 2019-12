visita guidata

''Fatti e misfatti dell'amaro caso della baronessa di Carini'', si replica dopo il successo la visita guidata

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2019 - 15:51:38 Letto 335 volte

La Sede locale di BCsicilia Carini considerato il grande successo dell’edizione precedente ha deciso di replicare la visita guidata animata all’interno del bellissimo maniero, per scoprire stili architettonici di un passato lussureggiante. Voci narranti fuori campo riveleranno verità nascoste per chiarire fatti e misfatti dell’amaro caso della baronessa di Carini. L’appuntamento è per sabato 4 gennaio 2020 alle ore 22,00 al Castello di Carini.

Il Comune di Carini, nella figura del sindaco prof. Giuseppe Monteleone e dell’assessore dei Beni e delle Attività Culturali, Salvatore Badalamenti, hanno sposato l’iniziativa dando il patrocinio all’evento, per l’apertura serale del castello il primo sabato del mese.

Per il cast: Virginia Monteleone sarà Laura Lanza, Gabriele Calascibetta, Vincenzo II La Grua, Gabriele Gambino interpreterà Ludovico Vernagallo, Vanni Silvì Claudio, Don Cesare Lanza, Antonino Giambanco, Antonio del Bosco, mentre Luana Gambino sarà Ninfa Ruiz. Nel coro Maria Laura Carollo e Emanuela Carollo. Responsabile delle Luci Vito Addalli e aiuto luci Piera Abbate. Ferdinando Pellerito è l’autore dei testi mentre Giuseppe Randazzo curerà la visita guida e la regia.

