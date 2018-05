appuntamenti 2 giugno

Festa della Repubblica a Palermo: appuntamenti e idee su come renderla speciale

Pubblicata il: 23/05/2018

Il 2 giugno quest’anno cade di sabato, per la delusione di molti che avevano la speranza di approfittarne per restare un giorno infrasettimanale a casa dal lavoro e/o fare un ponte di vacanza. Ciononostante il weekend si prospetta speciale proprio perché l’appuntamento è di sabato: in previsione della domenica, infatti, nessuno avrà problemi di fare tardi o di stancarsi troppo.

Il 2 giugno, festa che ricorda la fine della monarchia e l’inizio della Repubblica, il popolo italiano è solito festeggiare con tanti appuntamenti speciali. Nelle principali città italiane, da Nord a Sud, si terranno infatti concerti, mostre, conferenze, manifestazioni. Il 3 giugno corrisponderà inoltre con la prima domenica del mese e quindi si potrà anche approfittare dell’ingresso gratuito ai musei statali, per rendere il fine settimana ancora più speciale.

Il cuore dei festeggiamenti sarà ovviamente Roma. Qui il Presidente della Repubblica porta ogni anno una corona di alloro al Milite Ignoto all’Altare della Patria e lungo i Fori Imperiali ci sarà la Parata delle Forze Armate. In cielo sfrecceranno le Frecce Tricolore con i soliti spettacolari giochi in aria.

Per chi resterà a casa: un weekend comunque speciale

In occasione della Festa della Repubblica gli appuntamenti saranno numerosi anche in tv e online per gli appassionati del web, quindi anche chi sarà costretto a casa dalla pioggia o per altri motivi potrà comunque rendere particolare e significativo questo fine settimana. Se i vari casinò d’Italia (Campione, Venezia, Sanremo) organizzano tornei d’eccezione a numero chiuso, anche i nuovi casino online 2018 sul web hanno in programmazione edizioni speciali di tornei e altre sorprese.

Ecco quindi che vale la pena dare un’occhiata per iscriversi e prepararsi al meglio. Le programmazioni tv per chi invece preferisce rilassarsi in famiglia prevedono la messa in onda dei grandi classici delle feste con qualche prima-tv d’occasione. Sulla rete nazionale non mancherà la trasmissione in diretta delle manifestazioni ufficiali a Roma.

2 giugno a Palermo: tutti gli appuntamenti

Per chi risiede a Palermo, culla dell’arte normanna e del barocco, è consigliato prepararsi un buon programma per non perdersi nulla, ma proprio nulla di tutto quello che viene proposto in questa meravigliosa città. In occasione di “Musica e legalità” che cade proprio in quei giorni, sul palco a Castello a Mare ci sarà Fabri Fibra (biglietto 15-25 euro). A Isola delle Femmine saranno presenti artisti nazionali e internazionali che realizzano tatuaggi, alcuni nomi saranno quelli che hanno tatuato molti vip importanti.

Il primo weekend di giugno sarà anche uno dei sei appuntamenti della manifestazione gratuita “Le mille e una Palermo, itinerari alla scoperta del patrimonio arabo-normanno” (iniziati il 19 maggio) che propongono tour gastronomici, itinerari per famiglie, passeggiate sonore e concerti in diversi punti della città.

Per gli amanti dell’arte il weekend del 2 giugno sarà l’ultima occasione per vedere la mostra fotografica “Nudes” di Spencer Tunick allo Zac. Durante quei giorni (e per i prossimi mesi) saranno aperte anche la mostra “Robert Capa Retrospective” al Real Albergo dei Poveri sul fotogiornalismo e “Il pane è il ciclo della vita” che raccoglie tutte le opere del pittore Gianbecchina a Gangi a Palazzo Bongiorno.

