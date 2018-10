sfilata

Festa di Halloween? Risposta alternativa e provocatoria di Palermo con la ''Sfilata dei Santi''

La ''Sfilata dei santi'', proposta alternativa ad Halloween per scongiurare il pericolo che feste di altre culture possano distruggere le nostre più importanti tradizioni, come quelle legate alla Festa di Tutti i Santi e a quella dei Morti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/10/2018 - 11:43:29 Letto 453 volte

Saranno almeno un centinaio e sfileranno lungo gran parte del centro storico, ognuno portando con sé la storia di un beato, famoso o meno che sia non ha importanza. Fattasi conoscere come la “sfilata dei santi”, l’iniziativa promossa la sera di mercoledì 31 ottobre dall’associazione “Regina Coelorum” - che porta il titolo “La Chiesa fucina dei Santi. I Campioni dello Spirito” - vuole essere la proposta alternativa ad Halloween per scongiurare il pericolo che feste di altre culture possano distruggere le nostre più importanti tradizioni. Come quelle legate alla Festa di Tutti i Santi e a quella dei Morti.

«Siamo partiti tre anni fa in sordina e oggi siamo nuovamente qui per celebrare ufficialmente la seconda edizione - spiega Padre Giacomo Ribaudo, parroco della Chiesa Santuario “Maria Santissima del Carmelo ai Decollati” - . In tanti nutrivamo sentimenti di contrarietà, quasi rabbia nei confronti di una proposta culturale come Halloween, tendente a distruggere una tradizione cristiana secolare come quella di Tutti i Santi e dei Morti. Visto che il semplice contrasto, la semplice allocuzione, il consiglio “non partecipate a ..” risultava assolutamente inefficace, abbiamo pensato a questa proposta alternativa che è piaciuta a molti».

Subito, quindi, si sono mossi i gruppi, le comunità e le confraternite che ruotano attorno di Decollati, dividendosi i mesi e dando libero sfogo alla loro creatività per rappresentare al meglio i nostri beati. Chi, infatti, ha deciso di partecipare, ne ha scelto uno e lo ha studiato attentamente, anche per realizzare l’abito giusto che lo potesse raccontare al meglio.

In tanti, dicevamo, parteciperanno, ognuno con le diverse comunità e gruppi religiosi di appartenenza che afferiscono alla parrocchia “Maria Santissima del Carmelo ai Decollati”.

Ecco, dunque, che i santi di gennaio saranno a cura della Comunità Jerusalem 7; quelli di febbraio della Confraternita “Madonna del Fiume”; per marzo ci penserà il Movimento Famiglie per la Santissima Trinità e, per aprile, il Gruppo Vocazionale Liturgico; i beati di maggio sfileranno con la Jerusalem 4, mentre quelli di giugno con la Confraternita del Sacramento; quelli di Luglio saranno a cura della Comunità Jerusalem 1, quelli di agosto del Gruppo Gim; i santi di settembre entreranno in scena grazie ai Missionari del Vangelo, quelli di ottobre agli Scout; i santi di novembre con Jerusalem 7, di dicembre con l’Ordine di Agar.

«La scorsa edizione è stata molto seguita dalla gente – conclude padre Ribaudo –, quindi speriamo che anche quest’anno la curiosità spinga i palermitani a farsi qualche domanda in più. Noi vi aspettiamo».

L’appuntamento sarà alle 20.30 a piazza Pretoria da dove si partirà alla volta di via Maqueda, percorrendo il corso Vittorio Emanuele per giungere a piazza Marina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!