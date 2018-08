festival musicale

Festivalle: il festival dedicato alla musica e alle arti digitali

Da giovedì 9 a sabato 11 agosto 2018 torna FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali ambientato all'interno del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2018 - 01:09:46 Letto 327 volte

Da giovedì 9 a sabato 11 agosto 2018 torna FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali ambientato all’interno del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio dell’Umanità Unesco e tra i luoghi più suggestivi e ricchi di storia al mondo.

Tre giorni di concerti suddivisi tra sonorità jazz e swing (in prima serata), elettroniche con l'unica tappa in Sicilia dell’orchestra dei Chicago Stompers, la formazione hot jazz più giovane d’Italia composta da 11 elementi, unica band della penisola specializzata nel repertorio degli anni ‘20-’30.

Venerdì 10 agosto in esclusiva italiana il gruppo più famoso al mondo del genere jazz manouche: i Rosenberg Trio (Olanda), capitanati dal re delle sei corde Stochelo Rosenberg. A rendere ancora più completo lo spettacolo per l’occasione si unirà il fisarmonicista Ludovic Beier (Francia). In programma, anche balli swing con le star internazionali di Lindy Hop e Tap & Jazz, Thomas Blacharz ed Elisabet Monllor (Francia) e incontri culturali al giardino della Kolymbetra.

