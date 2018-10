inaugurazione fiera di natale

Fiera di Natale a Palermo, al via la quinta edizione a cura della Cidec

La Fiera di Natale sarà inaugurata sabato 27 ottobre e rimarrà aperta fino al 6 gennaio.

Da cinque anni ormai per i palermitani e non solo è l’evento che, per antonomasia, segna l’ingresso della stagione autunnale e la celebrazione delle successive festività natalizie, tra artigianato, divertimento e intrattenimento.

Arriva puntuale la nuova edizione della Fiera di Natale a cura dell’associazione “Palermo e dintorni”, braccio operativo della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia, attiva sul versante dell’organizzazione di eventi, esposizioni, mostre e iniziative culturali con particolare attenzione rivolta all’animazione territoriale delle aree periferiche e alla valorizzazione della manualità, dei talenti locali e degli artisti di strada.

“La Fiera – spiega il presidente della CIDEC di Palermo Salvatore Bivona – è ormai un appuntamento fisso, attesissimo soprattutto dai più piccoli: nel tempo, si è scelto di mantenere inalterata la formula originale, arricchendola però di novità che hanno riscontrato un forte gradimento e che, pertanto, saranno riproposte”.

Tra quelle più apprezzate, senza dubbio la Casa di Babbo Natale, un contenitore all’interno del polo fieristico che riproduce, con dovizia di particolari, la calda atmosfera delle abitazioni nordiche, all’insegna di suggestioni legate all’infanzia e al magico clima festivo.

Come sempre, ci sarà spazio per le degustazioni a base di torrone, canditi, caramelle e dolciumi; ai tradizionali stand con prodotti made in Italy si affiancheranno l’artigianato siciliano e quello estero.

E, come nelle precedenti edizioni, massimo spazio riservato agli spazi ludici e al Luna Park.

“Anche l’edizione 2018 – precisa Bivona – si terrà in area Pagliarelli, precisamente in viale Regione Siciliana: il nostro intendimento è, ancora una volta, quello di seguire le indicazioni dell’attuale amministrazione comunale in tema di valorizzazione delle aree periferiche”.

La Fiera – che ospita al proprio interno un vasto parcheggio – sarà inaugurata sabato 27 ottobre e rimarrà aperta fino al 6 gennaio prossimo, tutti i giorni feriali dalle 17:00 alle 23:00 e tutti i giorni festivi inclusi sabato e domenica dalle 16:00 alle 24:00.

