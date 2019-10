teatro

Geppi Cucciari con ''Perfetta'' è pronta a conquistare la Sicilia

La show girl Geppi Cucciari sarà il 3 dicembre al Teatro Biondo di Palermo e il 4 al Metropolitan di Catania con ''Perfetta''.

Geppi Cucciari è pronta a conquistare anche la Sicilia con un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Lo spettacolo si intitola ‘Perfetta’ e sarà al teatro Biondo di Palermo il 3 dicembre e il 4 al teatro Metropolitan di Catania. L’inizio è fissato per le ore 21:00. Si tratta di uno spettacolo che conferma il grande talento di Geppi, la cui forte personalità, emersa sul palcoscenico dello Zelig di Milano, si è rafforzata nel corso della sua carriera, attraverso il grande e piccolo schermo, la conduzione radiofonica e televisiva.

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità.Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

