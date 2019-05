festa delle Oasi del WWF

Giornata delle Oasi del WWF: tutti gli appuntamenti nelle nostre belle riserve di Sicilia

Il Wwf Sicilia Nord Occidentale invita soci e simpatizzanti a partecipare domenica 19 Maggio alla grande festa delle Oasi del WWF Italia.

Tutte le Riserve nazionali saranno aperte ai visitatori in una straordinaria giornata dedicata alla natura e all'ambiente.



La giornata delle Oasi è l'occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese, ricchissimo di ambienti e specie naturali.



Ecco i programmi degli eventi in tutte le Riserve del WWF in Sicilia:



RNO CAPO RAMA (TERRASINI)

La O.A. Sicilia Nord Occidentale invita soci, simpatizzanti e cittadini a scoprire la fantastica Riserva di CAPO RAMA.

Da Palermo piazzale Giotto un dalegazione della O.A. dà appuntamento a coloro che vogliono partecipare, partendo alle 9:30.

Con Binocoli, Canocchiali se sarà una bella giornata potremo osservare la fauna e la flora sulle falesie della riserva, e vedere San Vito lo Capo, Scopello e lo Zingaro !





RNI: LAGO PREOLA E GORGHI TONDI (MAZZARA DEL VALLO)

In un fantastico scenario palustre la O.A. Sicilia Area Mediterranea invita tutti a partecipare agli eventi organizzati dalla Riserva Integrale che prevede una escursione tra i sentieri della riserva e un pranzo convenzionato nei pressi. Quest'anno la giornata Oasi è dedicata alle piccole zone umide.



RNI: SALINE DI TRAPANI E PACECO

La VIA DEL SALE in bicicletta. E' questo l'evento portante della giornata delle Oasi presso la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco in collaborazione con la FIAB di Trapani. Partenza alle 10 da Mulino Stella, sede del centro visite.





RNO: TORRE SALSA (SICULIANA)

La riserva sarà aperta dalle ore 9:30 e saranno effettuate escursioni e si parlerà di biodiversità dei luoghi in vista della Giornata Mondiale della Biodiversità, che è stata indetta dall’Onu il 22 maggio, per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla Terra. Sono previsti momenti di incontro e degustazioni. Appuntamento presso il Centro Visite F. Galia Siculiana (AG).

