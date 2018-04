Giornata Mondiale del TaiChi e del Qi Gong

Anche quest'anno a Palermo si festeggerà la Giornata Mondiale del TaiChi e del Qi Gong.

28/04/2018

Anche quest’anno a Palermo si festeggerà la Giornata Mondiale del TaiChi e del Qi Gong. Un evento che, ormai da vent’anni, si tiene in tutto il mondo l’ultimo sabato di aprile, a partire dalle ore 10.

La tappa palermitana dell'evento quest'anno si svolgerà al Parco Uditore, diventato ormai uno dei centri di aggregazione sociale più importanti di Palermo, esempio di gestione giovane ed innovativa a costo 0 per la pubblica amministrazione, ospita sempre più frequentemente iniziative culturali, sportive e ludico ricreative coordinate e curate dalla cooperativa sociale Parco Uditore che tutti i giorni lavora per il mantenimento e la cura del bene senza l'ausilio di contributi pubblici.

Durante la mattinata di sabato 28 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, sarà dunque possibile assaporare gratuitamente la pratica di due discipline la cui valenza salutistica è stata confermata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, non a caso, ha riconosciuto ufficialmente la Giornata Mondiale del TaiChi e del Qi Gong.

Ecco il programma della mattinata:

1 Una sessione collettiva, aperta a tutti, anche ai non praticanti, di Ascolto posturale, Attivazione Motoria e Lavoro sull’Energia;

2 una breve esibizione collettiva dei praticanti, che mostreranno la prima sezione di una forma tradizionale di Tai Chi Chuan (Taijiquan);

3 dimostrazioni individuali, che presenteranno alcune forme tradizionali con le armi, che fanno parte del percorso di apprendimento del Tai Chi Chuan;

4 workshop che illustreranno, in lezioni aperte e ovviamente gratuite, alcuni aspetti che caratterizzano il Tai Chi, in particolare: il movimento “energetico”, la pratica in coppia del “tui-shou” (“spinta con le mani”) e i principi della disciplina applicati all’autodifesa.

