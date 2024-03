autismo

Giornata mondiale dell'autismo: giochi, animazione e attività per i bambini nel Bosco di Tommy a Palermo

Un pomeriggio all'insegna dell’inclusione e del divertimento, i bambini e le loro famiglie potranno immergersi nella natura, tra aree verdi e tanti animali. Un pomeriggio di festa con giochi e laboratori educativi in uno spazio aperto e accogliente, un luogo di socialità e condivisione.

Giochi, caccia al tesoro, musica, animazione, gonfiabili, merende, uova di Pasqua per tutti. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, martedì 2 aprile, le associazioni Elle ABA Palermo e Spazio ABA Carini, organizzano presso il Bosco di Tommy (via Sandro Pertini, snc – Palermo) dalle ore 15 alle 18, un evento, con ingresso gratuito, per tutti i bambini.

L’obiettivo è quello di supportare i servizi, aumentare la consapevolezza sulle tematiche legate all’autismo, promuovere il rispetto della diversità e l’importanza di essere comunità, educare all’uguaglianza e alle pari opportunità di genere.

Elle ABA Palermo è un’associazione di professionisti specializzati in diagnosi e riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo.

I principali trattamenti effettuati sono: interventi ABA, logopedia, psicomotricità, supporto psicologico, training sui Dsa ed interventi assistiti con gli animali. I presidenti dell’associazione sono Loreta Lipari e Leandro Lago. Elle ABA Palermo opera nel territorio palermitano. Spazio ABA Carini nel distretto comprendente Isola, Capaci, Carini e Cinisi.

