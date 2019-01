Giorno della Memoria

Giorno della Memoria: il Rifugio Antiareo di Palazzo delle Aquile apre le porte

Domenica 27 gennaio 2019, in occasione del ''Giorno della Memoria'' apre al pubblico il Rifugio Antiareo di Palazzo delle Aquile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2019 - 16:32:44 Letto 358 volte

La Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con il gruppo di ricerca Historia Palermo, domenica 27 gennaio 2019, in occasione del “Giorno della Memoria” apre al pubblico il Rifugio Antiareo di Palazzo delle Aquile, per non dimenticare e ricordare i terribili eventi della Seconda Guerra mondiale.

Il Ricovero è visitabile gratuitamente dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Il Rifugio non è fruibile per chi ha disabilità motorie.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!