Giovedì 2 agosto Duomo di Cefalù Festeggiamenti SS Salvatore concerto Coro Laudate Dominum

Coro LAUDATE DOMINUM in concerto ''Canto della Luce'', apre i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, giovedý 2 Agosto - Basilica Cattedrale

Il concerto del Coro Laudate Dominum di Bagheria, Polifonico e Pueri Cantores, diretto da Salvatore Di Blasi, giovedì 2 Agosto alle ore 21, aprirà i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, Patrono storico e titolare della Basilica Cattedrale della Trasfigurazione, meglio conosciuta come Duomo di Cefalù, autentico gioiello storico-monumentale, arabo-normanno, patrimonio Unesco.

Il concerto di Musica Sacra, promosso dall’Associazione Culturale Bequadro, dal titolo “IL CANTO DELLA LUCE” rispecchia il volto radioso del Cristo Pantocratore che troneggia nel maestoso mosaico bizantino dell’abside del Duomo normanno. Le Meditazioni saranno curate da Don Domenico Messina, delegato Vescovile per la Basilica Cattedrale e Maestro delle Cerimonie Liturgiche Episcopali. In programma una significativa selezione di brani di produzione sacra, arie d’opera e composizioni contemporanee. Tra gli autori W. A. Mozart, G. Aichinger, M. Betta, G. Liberto, A. Ortolano, V. Miserachs, M. Frisina. Particolarissima sarà l’esecuzione del brano “O Santissima” di Anonimo Siciliano eseguita dal Coro delle Voci Bianche congiuntamente alla sezione adulti, come pure il vigoroso “Inneggiamo al Signore” di P. Mascagni. La Corale Polifonica si impreziosisce della partecipazione del soprano Sara Di Bella che da Settembre farà parte del Coro da Camera della Philharmonie de Paris e del tenore Don Davide Spinelli dell’Arcidiocesi di Chieti e direttore della Corale “Virgo Angelorum”. La cornice sonora del concerto del Coro Laudate Dominum è affidata agli strumentisti Salvatore Ferraro, oboe; Benedetto Gambino e Michelangelo Monastero, tromba; Alessandro Orlando, corno; Giuseppe Baldone, trombone e Roberto Alisena, pianoforte. Aggiungerà particolare splendore alle esecuzioni dei brani, non solo a quelli legati alla Cattedrale normanna, la professionalità del Direttore Salvatore Di Blasi che suggellerà “IL CANTO DELLA LUCE” con l’impronta artistica ricercata, sensibile e intrisa di sfumature emozionali e musicali, che contraddistingue ogni suo concerto.

