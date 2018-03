eventi

Giovedý 22 marzo ore 17.30 presso Cre.Zi Plus ai Cantieri culturali alla Zisa, il Comune di Palermo promuove un talk dal titolo ''Innovability: giochi, social e dati per innovare la mobilitÓ''.

Giovedì 22 marzo ore 17.30 presso Cre.Zi Plus ai Cantieri culturali alla Zisa, il Comune di Palermo con la collaborazione di U’game, Push, Mobilità Palermo e Social Bike promuove un talk dal titolo “Innovability: giochi, social e dati per innovare la mobilità” per discutere insieme ad esperti del settore di come i dati relativi alle abitudini di mobilità dei cittadini, in particolare quelli raccolti attraverso attività di gioco e social media, possono contribuire a innovare la mobilità a Palermo e migliorare le politiche urbane nell’ambito del sistema di trasporto pubblico e privato.

L’evento è organizzato dal Comune di Palermo con la collaborazione di U’game, Push, Social Bike e Mobilita Palermo nell’ambito di Interactive Cities, CityMobilnet, Partecip@ttivi e Muv.

