Gli eventi di domenica 1 luglio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 1 luglio...

Arte, cultura e gastronomia sono gli ingredienti della quarta edizione della "Festa della Pizza" di Caccamo, in programma sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. La manifestazione è dedicata a uno dei piatti più amati della cucina italiana, ma anche ai prodotti tipici del territorio degustabili negli stand allestiti per l'occasione lungo il corso Umberto. In programma anche momenti di intrattenimento musicale tra live e dj set e una sezione dedicata ai prodotti dell'artigianato locale. Per l'occasione sarà possibile visitare gratuitamente il Castello medievale, al cui interno è allestita la mostra di Patrizia Poli "Animus et Venus", oltre alle chiese del centro storico e al villaggio medievale nella villa comunale allestito dall'associazione La Fianna.

Vino, cultura e confronto: Gibellina torna ad accogliere "Scirocco Wine Fest", rassegna che mette a confronto i Paesi del Mediterraneo attraverso il vino, promossa dal gruppo Cantine Ermes -Tenute Orestiadi. In programma da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio nel Sistema delle Piazze (e nelle sue vie adiacenti), la manifestazione permette ai visitatori di assaggiare un menu che racconterà la cultura mediterranea, ogni sera al tramonto del sole. In degustazione ci sarà una selezione di etichette dei sei paesi partecipanti (Francia, Grecia, Italia, Malta), Spagna e Turchia in abbinamento a specialità gastronomiche della tradizione di questi Paesi: paella, il cous cous, le busiate, i kofte (le polpette turche), i fritti di mare e i fritti di terra. Gli appassionati inoltre possono partecipare alle degustazioni guidate che mettono a confronto le etichette dei Paesi partecipanti e a uno speciale wine tasting dedicato all’etichetta Orestiadi Ludovico, fiore all’occhiello della cantina. In occasione del festival sarà possibile conoscere meglio Gibellina e il suo patrimonio artistico e culturale. Si possono visitare tutti i giorni il Museo delle Trame Mediterranee, la Cantina Tenute Orestiadi, il Cretto di Burri. Ogni giorno un itinerario a piedi per Gibellina museo en plein air. Spazio anche ai libri, con presentazioni di diverse opere - tutte accompagnate da calici di vino - e ai cooking show, che vedranno protagonisti chef stellati siciliani. Ma non solo: le signore di Gibellina saranno le protagoniste di una sfida di cucina che ha il sapore del passato. Ospite della rassegna sarà il "Sicily Web Festival", il festival di serialità digitale che è uno dei maggiori appuntamenti internazionali del settore. E ancora, tanti concerti e cabaret, da "C’era una volta un ponte" con Ernesto Maria Ponte e l’attrice Clelia Cucco a Mario Venuti.

Una Palermo variegata, piena di storia: è quella restituita dagli itinerari di "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura". Domenica 1 luglio alle 16 l'appuntamento è con "Palermo, città arabo-normanna" un percorso storico-artistico in bicicletta. Durante il percorso la città verrà raccontata ai partecipanti (in inglese). La passeggiata, della durata di tre ore, parte dalla Cattedrale di Palermo e seguirà un percorso storico artistico rivolto a un massimo di trenta partecipanti.

Punto di riferimento per i più giovani, divertenti e pieni con un pubblico che ha superato i sei milioni e mezzo: i Mates sono gli Youtuber più seguiti d'Italia e domenica 1 luglio a partire dalle 16.30 incontrano il loro pubblico al Centro Commerciale La Torre. Anima, St3pny, SurrealPower e Vegas sono i componenti di questo gruppo che ha portato su Youtube i propri sketch, le proprie partite ai videogiochi, facendo entrare tutti i fan nelle loro camerette grazie all'uso dello streaming e delle webcam. A contraddistinguere i loro video è la naturalezza: i quattro ragazzi non recitano, si limitano ad agire come agirebbero a webcam spenta e proprio per questo sono stati "premiati" dai fan, che li seguono in numero sempre crescente. I Mates sono apparsi anche in tv, hanno scritto un libro e lanciato una propria linea di abbigliamento. Durante la domenica palermitana incontreranno i fan e firmeranno autografi.

La bellezza del viaggio, l’emozione dell’avventura e lo stile di vita di un vero biker: torna a Gibellina "Sicily Bike Week", iniziativa giunta alla seconda edizione che unisce cultori e appassionati delle due e quattro ruote e amanti della Sicilia. Domenica 1 luglio bikers e drivers si riuniranno per scoprire l’inusuale itinerario tra storia e natura, vino e cibo mediterraneo, arte e cultura. Il raduno dei partecipanti è alle 9 presso piazzale Giotto, a Palermo, con partenza verso Gibellina alle 9.30. L'iniziativa è inserita nell’ambito del progetto "Destinazione Gibellina", nato con l'intento di valorizzare le bellezze naturalistiche, culturali e artistiche di un territorio simbolo della rinascita avvenuta nel segno dell’arte contemporanea.

