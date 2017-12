eventi

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 10 dicembre...

In occasione del 25esimo anniversario della morte di Franco Franchi la Piccola Accademia dei Talenti dedica l'aula teatro al celebre duo siciliano. La cerimonia si svolge domenica 10 dicembre alle 16.30. Questa volontà nasce dal desiderio di Simona D'Angelo, direttore artistico della Piccola Accademia dei Talenti, di dare una identità artistica al luogo in cui svolge i suoi corsi di recitazione, rispecchiando lo spirito di umiltà e professionalità al quale si ispira. Durante l'evento verrà presentato un quadro che ha come soggetto Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, realizzato da Sagio Arte e donato all'Accademia. Verrà inoltre assegnata una borsa di studio ad un allievo talentuoso donata dall’associazione Acquamarina, con la lettura di un testo e l'esposizione di alcune fotografie dei due attori. All'evento, organizzato con la gentile autorizzazione dei figli dei due artisti, saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando e Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.

Nel cuore del salotto del percorso arabo-normanno di Palermo torna la "Cittadella dell'Artigianato" di via Magliocco, aperta al pubblico dal 6 dicembre al 7 gennaio. Quest'anno la fiera natalizia firmata Confartigianato Sicilia, e realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e dell'Anci Sicilia, offre spazio ad artigiani provenienti da tutta l'Isola, che potranno così far conoscere e promuovere le proprie opere nel capoluogo siciliano. In via Magliocco saranno allestite almeno 30 postazioni, tra le quali sarà possibile ammirare le creazioni di un orafo trapanese, di artigiani del legno provenienti da Siracusa e di alcuni maestri pasticceri di Messina. Dal 26 dicembre, inoltre, sarà organizzato uno show cooking al giorno, in collaborazione con alcuni chef dell' associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, con la confederazione pasticceri italiani e con la federazione italiana gelatieri.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

L'associazione Antela presenta "Eccellenze Siciliane", la mostra mercato dedicata ai protagonisti del territorio e alle loro creazioni, in programma nel weekend del 9 e 10 dicembre presso Villa Malfitano. La mostra mercato, a ingresso gratuito, propone il meglio dell'antiquariato e del collezionismo, tra creazioni artigianali e artistiche di ogni genere, incluso il settore della moda.

L'associazione Artigianando presenta la nuova edizione di "Christmas Market", il grande mercato natalizio ospitato da Palazzo Asmundo, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 10 alle 21. La mostra mercato del regalo artigianale offre ai visitatori la possibilità di acquistare tanti oggetti unici e originali, frutto delle creazioni handmade degli artigiani della città.

