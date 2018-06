Gli eventi di domenica 10 giugno a Palermo

appuntamenti

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 10 giugno.

Uno dei momenti più attesi dell'anno torna ad animare le Madonie: dall'8 al 10 giugno è in programma l'undicesima edizione dell'Infiorata di Castelbuono. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Promomadonie-Sicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, ed è dedicata a "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018". Domenica si tengono la Sfilata dei Gruppi Folcloristici e la Sfilata dei Cortei Storici più belli e suggestivi di Sicilia con la partecipazione dei Gruppi di Sbandieratori e Musici che si contenderanno il "Trofeo Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018" nel Gran Premio del Mediterraneo.

Inserito nell'ambito della manifestazione "Biodiversità e diversità culturale sui passi di Rosalia", domenica 10 giugno dalle 8.30 alle 17.30 si svolge "Sul più bello del mondo", giornata naturalistica alla riscoperta di Monte Pellegrino. L'incontro inaugura le attività che l'Officina metterà in campo nella Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino con la collaborazione della Reggenza del Santuario di Santa Rosalia, l’Ente Gestore della Riserva-Ass.ne Rangers d’Italia-Sez.Sicilia, il Comune di Palermo e varie realtà locali. “Sul Più Bello del Mondo” intende promuovere, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza in processi di partecipazione attiva, il miglioramento della fruizione della Riserva Naturale Orientata, nel rispetto delle sue caratteristiche di biodiversità, e dell’area legata al Santuario nella cura dei suoi caratteri identitari sotto il profilo culturale e devozionale. L’obiettivo è incentivare la frequentazione del Monte da parte di turisti, pellegrini, scuole, università, cittadini che vogliono riappropriarsi e prendersi cura dei luoghi della propria città nella prospettiva del bene comune.

L'Autodromo "Vincenzo Florio" di Torretta ospita il primo "Streeters Day", il festival dedicato al mondo dei motori. Appuntamento domenica 10 giugno dalle 9 alle 20. L'evento, con ingresso gratuito, si rivolge a tutti gli appassionati di motori e non solo, tra esibizioni, competizioni e aree dedicate al relax e al tempo libero. L'Area Pista Track Day ospita turni auto e moto cronometrati, drift show, spettacoli di stuntman in moto e turni liberi auto. Aperta al pubblico anche l'area food gestita dall'Autodromo. Ospiti della giornata sono numerosi club di auto e moto come il Porsche Club Sicilia, l'American Motors Sicilia, i Corsari Palermo, I Pellegrini e Mondo Bikers.

Alla scoperta della grotta del Garrone, domenica 10 giugno con raduno dei partecipanti alle 8 da piazza Croci. La grotta è una cavità di origine tettonica e si accede attraverso una finestra della volta ed uno scivolo composto da materiale franato. Per l’escursione è consigliato l’uso di scarponi e abbigliamento adeguato per la visita in grotta.

Tanti percorsi tutti diversi, tanti modi per scoprire la città: sono gli itinerari di "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura". Domenica 10 giugno alle ore 16 l'appuntamento è con "Palermo, la città dei sultani e dei re", un percorso a piedi per famiglie e bambini con mini guide illustrate da Nina Melan. La passeggiata ha una durata di due ore, si concluderà dunque alle 18. Possono partecipare massimo 8 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, accompagnati dai genitori. Le spiegazioni saranno in lingua inglese.

E sempre tra gli itinerari di "Le mille e una Palermo", si inserisce "Palermo, città arabo-normanna" un percorso storico-artistico in bicicletta. Durante il percorso la città verrà raccontata ai partecipanti (in inglese). La passeggiata, della durata di tre ore, parte da Social Bike (via Discesa dei Giudici 21) e seguirà un percorso storico artistico rivolto a un massimo di dodici partecipanti.

