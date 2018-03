appuntamenti

Gli eventi di domenica 11 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 11 marzo...

Nell’inedita veste di guida, e con la collaborazione dell’associazione culturale di SiciliandoStyle, il professore Emanuele Drago guiderà alla scoperta di una Palermo “come non l’hai mai conosciuta e come altrimenti non la conosceresti”. L’autore di “Palermo in un romanzo” e “Il canto di Karol”, tra vicoli e quartieri e in un susseguirsi di immagini e aneddoti inconsueti, svelerà i volti di una città dalla poliedrica identità e dall’impareggiabile bellezza, non a caso Capitale Italiana della Cultura. Palazzo Ljermo, Petru Fuddini, La Porta invisibile, Il santo traghettatore, La poetessa ribelle, L’Angelo Custode, Il putto di casa Lionti, Orazio e i martiri, Il Duca D’Ossuna: queste e tante altre storie saranno compagne autentiche e fedeli di una passeggiata culturale da non perdere.

Nell’anno del cinquantenario del terremoto del Belìce, la mostra "1968/2018 Pausa Sismica. Cinquant’anni dal terremoto del Belìce" ripercorre la storia di Gibellina dal sisma alla costruzione della città nuova sino al coinvolgimento di artisti e intellettuali della scena nazionale ed internazionale, per iniziativa del suo sindaco, Ludovico Corrao. Domenica 11 marzo alle ore 10.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata del curatore della mostra, l'architetto Enzo Fiammetta. A raccontare la vicenda sono le opere degli artisti, radicate nell’identità di Gibellina Nuova, le fotografie, i video, i materiali documentari raccolti durante un lungo lavoro di ricerca tra diverse istituzioni che qui compongono la trama di una memoria viva: cinquant’anni densi di avvenimenti, per una storia che attraversa i cambiamenti sociali che proprio dalla Valle del Belìce in quel periodo stavano nascendo dal basso, diventandone parte integrante. A cinquant’anni di distanza, questa mostra ripercorre il processo innestato dal terremoto provando a riflettere su ciò che l’esperienza di Gibellina, iniziata come un’utopia, ha lasciato in dono a noi tutti.

Il Club Alpino Italiano organizza un'escursione a Pizzo Cane, nei monti di Calamigna, in programma domenica 11 marzo. Appuntamento alle 7.45 a piazza Croci a Palermo. Dopo il raduno in piazza Croci si parte con automezzi propri per l'autostrada Palermo-Catania fino alla località La Soprana e Casa Forestale Todisca. L'escursione si svolge a piedi lungo le falde di Pizzo di Cane e Pizzo del Leone fino alla sella (mt 940) e lungo la dorsale Nord in vetta. Colazione al sacco. Discesa lungo la valle tra il pizzo di Cane e il Pizzo Finocchiaro. Rientro in città per le 17 circa.

L’associazione Artigianando torna a Villa Filippina con "Palermo City Retrò", la grande mostra mercato dedicata al vintage e al collezionismo, sabato 10 e domenica 11 marzo. Stand ed espositori saranno aperti al pubblico il sabato dalle 16 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 20, ad ingresso gratuito. L’evento è un vero e proprio tuffo nel passato, pensato per dare spazio a oggetti unici e spesso rari, accessori dal passato glorioso, come abiti, gioielli, le Lambrette del Lambretta Club, le automobili del Veteran Car Club di Palermo, juke box e molto altro, come il villaggio medievale. Novità del 2018 la presenza dell'associazione Fiat Club 500 Sicilia, con l'esposizione di alcuni esemplari della mitica quattro ruote, e di Barbudos Club, con un angolo dedicato allo Sciuscià lustrascarpe. Ospite speciale di domenica 11 marzo, inoltre, è una delegazione dell'associazione Amor Librorum, unica realtà in Sicilia che dal 2013 realizza mostre specializzate in libri rari, stampe antiche e collezionismo cartaceo in tutta l'Isola.

ArcheOfficina organizza visite guidate all'interno della catacomba di Porta d’Ossuna, in programma domenica 11 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (ultimo ingresso). Le catacombe sono un vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., un dedalo di gallerie e cubicoli millenari, luogo di sepoltura della prima comunità cristiana della Panormus romana e luogo di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli, che utilizzavano le gallerie del grande cimitero sotterraneo.

